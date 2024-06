¡Hezonja rompe su silencio!: "Todo a su tiempo..."

Tras todas las informaciones aparecidas en las últimas horas sobre el futuro de Mario Hezonja, y su posible fichaje por el Barça, el jugador croata ha utilizado sus redes sociales para romper su silencio, y comentar todas las noticias acontecidas estos días.

A través de su perfil de 'X', el alero ha contestado al periodista Carlos Sánchez Blas, y al comunicador Kike Recio, que habían publicado un par de mensajes tratando el asunto.

La doble respuesta en redes sociales

El profesional radiofónico hizo una publicación el pasado viernes por la tarde, afirmando que desconocía si Hezonja había firmado un contrato con el Barça, pero dejó claro que, en aquel momento, el Real Madrid seguía con las negociaciones abiertas para tratar de cerrar su continuidad en el equipo blanco, sintiendo la entidad que la renovación estaba encarrilada, y que dicha información, de una oferta del conjunto azulgrana firmada tanto por ellos como por el propio jugador, había caído con cierta incredulidad y descolocación en el propio Real Madrid. Tanto en los despachos como en el vestuario, ya que el propio jugador siempre había manifestado ese deseo de seguir en la capital.

"Todo a su tiempo, como siempre"

Un mensaje al que Hezonja ha respondido con un mensaje amable: "Buenas tardes señor Carlos! No conozco a usted pero quiero decirte que te respeto y agradezco tu profesionalidad con mucha clase estos dos años. Un abrazo señor y todo a su tiempo como siempre", comentó.

No fue la única interacción, ya que con Recio, que cuenta con un canal de Youtube, y que interpeló al propio Hezonja afirmando que había "cosas que le estaban descolocando", el croata también quiso agradecer el apoyo mostrado.

"No necesito que me defienda nadie..."

"Hola Kike! Tranquilo, lo veo todo eres un grande! Aunque no necesito que me defiende nadie muchísimas gracias por tu apoyo constante", comentó el croata que además, a través de su cuenta de Instagram, colgó una historia junto a una cascada, y un mensaje que rezaba lo siguiente: "The most important part of the season is the 'off' season", destacando, precisamente, ese final de curso y el descanso correspondiente del que está gozando.

¿Se caerá la renovación blanca?

Una vez roto su silencio, y con el carpetazo del Barça a su posible incorporación, quedará por ver como ha sentado en el Real Madrid ese flirteo con el conjunto azulgrana, y si eso puede afectar a una posible oferta de renovación que, desde algunos medios madrileños, ya se ha deslizado que podría desaparecer.