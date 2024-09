Grimau recuerda el 'triste' final de Kalinic: "Hubo un momento en que dijo: Hasta aquí"

El Barça de basket cerró la pasada temporada de manera decepcionante, sin ningún título, y con unas malas sensaciones tras caer en las semifinales del playoff de la ACB contra el Real Madrid por un rotundo 3-0, con el último punto de la eliminatoria, cosechado por los blancos, tras imponerse en el Palau Blaugrana por 92-95.

Aquel partido fue el último de Roger Grimau al frente del equipo, en una decisión medio anunciada por el General Manager de la sección, Juan Carlos Navarro, tras el encuentro, y confirmada 10 días después, en el que se oficializó su despido, ya que el técnico catalán todavía contaba con un año más de contrato.

Si se hace memoria, para aquel tercer y definitivo partido, Grimau agitó la convocatoria para el clásico y dejó fuera de la lista a Nikola Kalinic. El alero serbio, que estaba con pie y medio fuera del equipo tras no alcanzarse un acuerdo para su renovación, vivió el partido desde fuera, sin poder ayudar al equipo. Pero lo cierto es que la cabeza de 'Kalina', que volverá a vestir esta nueva temporada la camiseta de Estrella Roja, ya estaba muy lejos de Barcelona desde hacía varios meses.

Kalinic, de más a menos

Kalinic se erigió a principio de curso como uno de los hombres importantes del equipo. Grimau apostó por darle total confianza al serbio, que se desarrolló, de manera impecable, como uno de los líderes del grupo, dentro y fuera de pista. La veteranía del alero, así como su experiencia, fueron vitales en un roster renovado y con poca experiencia en Euroliga. Sin ir más lejos, de los nuevos fichajes, tan solo Willy Hernangómez había jugado en su día con el Real Madrid en la competición europea.

Nikola Kalinic, ante el Real Madrid / EFE

De imprescindible a no ir convocado

Kalinic tiró del equipo hasta que dijo basta. Y no precisamente por un problema físico o por dejar de contar con minutos. Grimau se 'cansó' de darle oportunidades en pista, en detrimento de un Joel Parra que, en el playoff de cuartos de final ante Olympiacos, no disputó ni un segundo. Pero el hecho de no seguir en el Barça y pensar más en su futuro le hicieron actuar de manera no profesional, algo impropio de un jugador de su talla y bagaje, hasta el punto en el que, el jugador más importante de la primera mitad de temporada, no estuvo ni convocado en el duelo más trascendental del curso.

Sobre la relación con Kalinic, Roger Grimau habló en el 'Tu diràs' de Rac1, y pese a desconocer la posible oferta de renovación azulgrana, sí que desveló ese cambio que hubo en los meses finales de competición.

Los últimos meses de Kalinic en el Barça no estuvieron a la altura / Dani Barbeito

Las palabras de Grimau sobre Kalinic

"No sé muchos detalles porque yo he intentado tener confianza en Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández al 200% en el proyecto del equipo de la nueva temporada. Yo les decía "haced, trabajad, tengo plena confianza en vosotros, mi trabajo es entrenar, y cuando haya alguna cosa la hablamos". 'Kalina' empieza la temporada de manera espectacular, igual que Jan Vesely o Tomas Satoransky, pero él especialmente en todos los aspectos, dentro de la pista, en el vestuario, ejerciendo de líder... estaba muy comprometido y fue brutal, yo me quedé alucinando. Pero llega un momento de la temporada, que no sé si coincide exactamente con no intentarle renovar, o que no se llegue a lo que el quiere, no lo sé, ahí me pierdo un poco. Pero sí que llega un momento que sí que creo que él dice "hasta aquí". Hasta ese momento, el nivel al que estaba jugando y todo lo que nos estaba dando, creo que era muy importante contar con el 'Kalina' de los primeros meses de la temporada."

Lo cierto es que Kalinic falló en los momentos en los que el Barça se jugaba títulos. Siete puntos totales en los tres partidos de Copa del Rey (tres en la final ante el Real Madrid), 18 tantos en los cinco partidos del playoff de Euroliga ante Olympiacos, con un rosco en anotación en el quinto duelo que marcaba el acceso a la Final Four, y uno y dos puntos en los dos primeros partidos de 'semis' ACB, también ante el Real Madrid, en los que el Barça cayó derrotado.

Kalinic seguirá su trayectoria en Estrella Roja, desde donde salió en 2022 por impagos del equipo serbio. El alero regresa a casa, pero lo hace con el sabor amargo de sus últimos meses en Barcelona, donde las sensaciones que dejó no fueron para nada positivas.