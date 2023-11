Grimau quita hierro a la última mala semana del Barça

El técnico del Barça, Roger Grimau, quiso quitarle importancia a la última semana del equipo donde cosechó dos derrotas, una muy abultada en la pista del Baskonia, y el pasado domingo, en una pista complicada como la del UCAM Murcia.

“No me siento especialmente preocupado por nada en concreto”, dijo en la atención a los medios previo a la salida hacia Belgrado donde mañana se medirán al Maccabi Tel Aviv, en el Aleksandar Nikolic Hall, de la capital serbia.

“En las semanas largas todo es más complicado”, dijo. “Es verdad que no tuvimos nuestra mejor semana pero no creo que se debiera a algo en concreto. No estoy especialmente preocupado por nada en concreto, sino un poco de todo en general de seguir con la línea que teníamos e ir hacia arriba”, comentó.

Cada partido tuvo su historia

Para el entrenador azulgrana, cada partido tuvo su propia historia, pero no vio un hilo del que tirar en general a los tres encuentros. “En Vitoria no estuvimos bien desde el minuto uno, ante Valencia hicimos un buen partido y en Murcia nos vinimos abajo en los últimos tres minutos. Está claro que no nos puede pasar, pero el Murcia es un buen equipo y lo ha ganado todo ahí”.

De cara al encuentro ante el Maccabi de este jueves, reconoció que no es fácil para los jugadores del cuadro israelí la situación que están viviendo “Históricamente el Maccabi siempre ha tenido equipos muy similares, con muchos americanos, y juegan con mucha intensidad y agresividad, con juego duro”, dijo.”Cuentan con jugadores que pueden hacer daño con la pelota, tiradores y jugadores interiores muy grandes y móviles. Será un partido realmente complicado”, apuntó.

Vesely y Jokubaitis se quedan en casa

Grimau desveló que el pívot checo Vesely, al que definió como “uno de los líderes dentro y fuera de la pista” no estará en condiciones de jugar por su contusión en la zona lumbar y dijo que Jokubaitis “no viajará al noventa y pico por ciento” debido a unas molestias en la cadera. Su puesto lo ocupará el joven del filial, Kasparas Jakucionis.