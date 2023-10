Grimau: "En un partido regular hemos metido 91 puntos"

El técnico azulgrana prefirió ver el vaso medio lleno tras la victoria ante el Andorra con dos caras de su equipo No ha sido nuestro mejor partido, sobre todo a nivel defensivo. No salimos bien y eso nos lastró todo el partido", dijo

El entrenador del Barça, Roger Grimau, reivindicó la capacidad anotadora de su equipo tras derrotar este domingo al MoraBanc Andorra (91-87) en un partido en el que el conjunto azulgrana tuvo que sobreponerse a un mal inicio para ganar.

"Intento ver la parte positiva de sacar un partido que se nos había puesto muy complicado. Hay mucho trabajo y cosas a mejorar, pero ofensivamente tenemos mucho potencial y, en un partido regular como hoy, hemos conseguido meter 91 puntos", resumió el técnico catalán desde la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Grimau reconoció que sus jugadores no saltaron a la pista con la energía necesaria: "No ha sido nuestro mejor partido, sobre todo a nivel defensivo. No hemos salido bien y esto nos ha lastrado durante todo el partido". "El tercer y último cuarto hemos estado bien defensiva y ofensivamente, pero no hemos hecho un buen inicio. Hemos dejado que se metieran en el partido y tuvieran tiros muy buenos, algunos liberados, y esto les ha generado la confianza para meter tiros más complicados", subrayó.

Sin embargo, el entrenador catalán consideró que "se está poniendo demasiado el foco" en la defensa del Barça. "Hay muchos puntos en general, pero si miramos los resultados son igualados. Tenemos que mejorar, pero el baloncesto hoy en día va a muchos puntos y hay jugadores que las meten mucho incluso con buenas defensas", enfatizó

"Con esto no digo que hoy hayamos defendido bien. Hoy ha habido momentos en los que no hemos defendido bien, pero contra el Efes hicimos bastante recital defensivo y nos metieron casi 80 puntos. Todo se tiene que mirar con perspectiva y poner la lupa donde toca", reflexionó.

Por otra parte, el entrenador azulgrana explicó que la lesión de Joel Parra, que se retiró en el último cuarto tras torcerse el tobillo, "no parece grave, pero se tiene que acabar de valorar", y también explicó que no tiene "ningún problema" en que Jan Vesely se atreva a tirar de tres como hizo hoy si se siente "cómodo" y encuentra "tiros liberados".

Finalmente, el entrenador del Barça elogió la competitividad del MoraBanc Andorra: "Han hecho un muy buen inicio de partido. Han tenido tiros más o menos solos que han metido y les ha dado un plus de confianza. Estos partidos son muy peligrosos porque todo el mundo da por hecho que el resultado tiene que ser uno y en la ACB no hay ningún equipo al que puedas ganar si no estás bien".