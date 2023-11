Grimau: "Tras dos derrotas, este partido era muy importante"

El Barça volvió a la senda del triunfo en la sexta jornada de la Euroliga ante el Panathinaikos en el Palau Blaugrana (80-72) El técnico puso en valor el buen partido de su equipo y se mostró comprensivo con el mal último cuarto

El entrenador del Barça, Roger Grimau, admitió que "tras dos derrotas" la pasada semana contra el Real Madrid y el Valencia Basket, "era muy importante" ganar como sucedió este viernes ante el Panathinaikos (80-72). "Hicimos un gran partido excepto los últimos minutos del último cuarto, algo normal en un partido como este. Estoy contento con el equipo por cómo empezamos el partido, defendimos y atacamos. Tras dos derrotas, este partido era muy importante para nosotros", resumió el entrenador catalán.

Desde la sala de prensa del Palau Blaugrana, Grimau reivindicó que el Barça había tenido "momentos brillantes" en sus dos últimas derrotas, pero no había sido suficientemente regular, un aspecto en el que espera mejorar de ahora en adelante.

"Hay momentos en los que jugamos muy bien, el objetivo es que se alarguen lo máximo posible. Es casi imposible estar perfecto durante 40 minutos, pero cuando hay un momento en el que perdemos un par de balones o bajamos el ritmo, tenemos que relajar el juego un poco para luego volver. Hoy lo hemos hecho", remarcó.

Grimau elogió el rendimiento de Oriol Paulí, autor de 12 puntos: "No hace falta decirle nada. Por desgracia no le he podido dar muchos minutos hasta hoy, pero merece jugar. Entrena muy bien desde el primer día y cuando tiene la oportunidad demuestra que está preparado. Es un profesional y 'culer' como el que más".

Por último, el entrenador del Barça valoró que Jabari Parker, máximo anotador azulgrana con 17 puntos, "cada día va entendiendo más cómo se juega en Europa" y "es un chico muy atento" que "tiene mucho talento". "Es trabajo mío encontrarle en las mejores situaciones posibles", destacó.

Por su parte, el entrenador del Panathinaikos, Ergin Ataman, valoró que su equipo defendió "bien" y "controló el partido" en el primer cuarto, pero en el segundo periodo "perdió el control del partido", pues empezó a conceder rebotes ofensivos, cometió "muchos errores" y permitió "canastas fáciles".

"En el tercer cuarto no fuimos capaces de volver al partido y el último cuarto no reflejó la realidad del partido. Por desgracia algunos jugadores no estuvieron a su nivel, sobre todo en ataque. Sin nuestros bases, Sloukas y Vildoza (lesionados), fue difícil jugar nuestros sistemas. Cuando Grant se cansó, perdimos el control", zanjó.