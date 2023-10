Grimau: "Somos ambiciosos y lucharemos por estar arriba"

Mensaje de confianza del técnico del FC Barcelona de baloncesto ante la cita europea La Euroliga arrancará mañana jueves con la visita del Anadolu Efes al Palau Blaugrana

El entrenador del Barça, Roger Grimau, aseguró este miércoles que el cuadro azulgrana encara con ambición la nueva temporada de la Euroliga, que arrancará este jueves con la visita del Anadolu Efes al Palau Blaugrana, y aseguró que van "a luchar por estar arriba".

"No me voy a meter en las sensaciones externas ni en lo que piense cada uno, pero nosotros somos ambiciosos y vamos a luchar para estar arriba", declaró el técnico catalán desde la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Grimau confía en la reacción del equipo tras perder el pasado domingo ante el Real Madrid (86-79): "De todo se tiene que aprender y mejorar. A menudo las derrotas dan esta bofetada, que no nos ha ido bien, porque perder siempre es negativo en este club, pero hemos tenido una buena reacción y hemos hecho buenos entrenamientos. Ojalá mañana podamos ver nuestra mejor versión".

"No me tienen que decir nada. Conozco perfectamente el club en el que estoy y su historia. Es una vorágine muy grande, hay cosas que me cuesta entender porque estamos empezando, pero nuestro discurso es el mismo y las ganas de mejorar también. El equipo crecerá en las próximas semanas", aseguró al ser preguntado por los objetivos del Barça esta temporada.

Grimau admitió que "el calendario es muy exigente" y afirmó que el Barça tiene "margen de mejora" en los "aspectos defensivos" y en ataque, como por ejemplo, "saber qué hacer exactamente cuando la pelota está en un lado o en otro".

"Estos mecanismos están costando un poco más ahora que nos conocemos menos, pero hemos trabajado y con el paso de los entrenamientos iremos asumiendo automatismos", añadió.

El técnico del Barça tuvo palabras de elogió al Anadolu Efes: "Están jugando realmente bien. Es un equipo con mucha intensidad y uno contra uno. Tiene muchos jugadores con calidad y capaces de desbordar. Pese a que sonarán muchos nombres en ataque, en defensa están con una actividad muy considerable, y corriendo son un equipo muy peligroso".