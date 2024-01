Goran Dragic: "Rechacé ofertas de Barça y Madrid el pasado verano"

Goran Dragic cerró 2023 tomando una de las decisiones más complicadas para cualquier deportista: anunciar su retirada. Lo hizo sin equipo, tras acabar el curso pasado con los Milwaukee Bucks y caer eliminados en la primera ronda de playoffs ante sus 'queridos' Miami Heat.

Tras no encontrar equipo para esta temporada, y seguir con unos problemas físicos que afectan a su rodilla izquierda, el base esloveno ha puesto punto final a su trayectoria deportiva a los 37 años, tras una trayectoria en la NBA vivida en los Phoenix Suns, Houston Rockets, Phoenix Suns, Miami Heat, Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Chicago Bulls y Milwaukee Bucks. Y en total, más de 155 millones de dólares en contratos.

Lo cierto es que, Goran Dragic sí que ha contado con ofertas para alargar su carrera, pero no han sido de su agrado. En una entrevista con el medio esloveno 'SportKlub', el ya exjugador afirmó que estuvo en negociaciones con los Heat para intentar fichar para esta campaña, pero que no fue posible: "Estábamos en conversaciones, pero al final no se pudo llegar a un acuerdo, tienen demasiados jugadores bajo contrato", comentó.

Las propuestas europeas para Dragic

La estrella de la NBA que rechazó al Barça el pasado veranoLa sorpresa ha llegado cuando Dragic ha afirmado que hubo interés de varios equipos europeos, entre los que se encuentra el FC Barcelona. "Voy a ser sincero. Tuve ofertas de equipos Euroliga, de Olimpia Milano, Panathinaikos, Madrid y también del Barça", comentó. "Pero nunca quise volver a Europa, no querría estar sin mis hijos viviendo en Estados Unidos durante un año. La única opción era la de Miami", ha desvelado.

Roger Grimau y Goran Dragic se enfrentaron en un partido durante la temporada 2006-2007 / EFE

El Barça y el mercado americano

No hay que olvidar que el Barça ya pescó el verano pasado a jugadores procedentes de los Estados Unidos. Willy Hernangómez cerró su etapa en la NBA y llegó desde los New Orleans Pelicans, y Jabari Parker volvió a competir tras un año parado. La llegada de Dragic encajaba plenamente en las necesidades del equipo, y hubiese servido para reforzar una dirección de juego que en esta primera mitad de temporada no ha rendido como se podía esperar.

Con pasado ACB

El hipotético desembarque de Dragic en la Liga Endesa no hubiese sido la primera aventura del esloveno en nuestro país, ya que en la temporada 2006-2007 militó en el Murcia, y durante el 'lockout' de la NBA en 2011, estuvo unos meses en Baskonia.