Flores: “Es un año de riesgo, pero si sale bien, podemos tener una década buena”

“He seguido a Grimau durante los últimos años y está preparadísimo para llevar al primer equipo”, asegura Manolo Flores, toda una leyenda del basket blaugrana que se jubila a los 72 años “En mi opinión, el jugador más grande que ha dado la sección es Epi, y me sabe mal que toda esa generación no ganaron ninguna Copa de Europa”, dice el veterano ex jugador, ex técnico, y asistente en diferentes etapas de su vida

Manolo Flores (Mérida, 1951) es una de las leyendas del basket blaugrana que ha puesto fin a su relación contractual con el club de su vida, el Barça. Después de más de 42 años en la entidad, ha participado en todas las áreas, comenzando por la de jugador (17 años), y en tres ocasiones entrenador del primer equipo, y dando apoyo a las categorías inferiores. Ahora, deja de ser trabajador del club, aunque su corazón siempre seguirá vinculado al Barça.

¿Manolo, te sientes un poco víctima de la situación financiera que vive el Barça?

Bueno, no me lo he planteado, pero el argumento fue éste, que la crisis ha llegado en muchas áreas del club y que era el momento de los ajustes. Cuando uno lleva tantos años haciendo lo que le gusta, nunca piensa que va a llegar la jubilación y en algún momento, alguien debe tomar la decisión por tí porque yo estaría toda la vida. Ha sido una experiencia maravillosa durante tantos años.

¿Qué tarea tenías asignadas en los últimos años en el club?

Yo era president del Consell del Palau que es un departamento que aglutina los grupos de animación, con los actos que se hacen en la cancha…

Romper tu relación diaria con el club no será fácil…

No, desde luego. Ahora estamos en la época de vacaciones aunque cuando vuelva, seguro que será mucho más duro.

"El Palau es mi casa"

¿Te han ofrecido algún tipo de colaboración para no desligarte del club?

Me han dicho que el Palau es mi casa, y que tengo las puertas abiertas para seguir colaborando con el club cosa que haré siempre. Si me necesitan para algo, allí estaré, esté en nómina o no.

¿Vas a seguir viniendo al Palau entonces?

Si no me resulta duro, espero hacerlo. Si me siento, a gusto, voy a hacerlo. También soy el vicepresidente de la Asociación de los Veteranos. Cosas se pueden hacer, lo que quiero es sentirme útil.

¿Puedes ser el empleado más antiguo del club?

De la sección, seguro.

Una nueva era en la sección

Has vivido la historia de la sección de basket desde muchos atrás. ¿Estamos en el proceso de una nueva era como se habla en la sección?

Está claro que siempre hay un cambio cuando se sustituye al entrenador. Se han realizado muchos cambios, aunque también forzada en parte por la crisis. No es nada nuevo que no conozca. Desde la época de Núñez hasta ahora, ha habido muchos cambios.

A la gente le gusta el espectáculo que ofrece el Palau, y es la evolución normal del baloncesto

Ahora, cada año, los equipos cambian media plantilla…

Yo creo que la época de los 70 u 80, es cuando más enganchó la gente al Palau porque yo estuve 14 años, Epi, 16, Sibilio, 10…éramos parte del Palau y se acuerdan de los nombres de carrerilla, y eso no pasa ahora. El baloncesto ha evolucionado así. Antes iban a ver a sus jugadores y ahora más el espectáculo en conjunto.

¿Aunque ahora, la gente vuelve a identificarse, no?

Si, a la gente le gusta el espectáculo que ofrece el Palau, y es la evolución normal del baloncesto. Yo no miro mucho para atrás, pero este año se han batido record de asistencia y la Euroliga engancha muchísimo.

"La presión en el banquillo es muy fuerte"

Has sido entrenador del primer equipo. ¿Crees que muchos han sido víctimas de no lograr la Euroliga?

Bueno, la presión en el banquillo es muy fuerte. En nuestra época, la sección venía de una crisis y cuando ganamos una Copa del Rey la celebramos como si hubiéramos ganado la Euroliga. Las aspiraciones de aquella época era si ganábamos la Copa, luego la Liga y finalmente la Copa de Europa si podía disputarla porque entonces solo la jugaba el campeón.

¿De aquella época, cual es el título que guardas mejor recuerdo?

Como jugador, sin duda, la primera porque no sabíamos lo que era ganar y llegó la Copa del Rey de 1978. Lo recuerdo con una emoción especial. Rompió la dinámica porque luego ganamos seis seguidas. Si hubiéramos ganado la final de la Copa de Europa en Grenoble, a lo mejor hubiésemos ganado algunas más. Cuanto más tiempo pasa, más complejos coges.

Manolo Flores ha vivido de todo en el Palau | DANIEL BARBEITO

¿Crees que ahora hay un poco de psicosis por no lograr otra Euroliga?

Cada vez que dejas escapar una, siempre piensas que el año siguiente es el bueno. Y cuando no llega, se hace duro. Aunque hay jugadores como Solozábal, que no merecen haber acabado su carrera sin una Copa de Europa. Es injusto con la historia porque ese equipo se la merecía.

Ayudante de tres entrenadores

Has hecho de apagafuegos con varios entrenadores. ¿Cuál de ellos te ha dejado un recuerdo más grande?

Yo he tenido ocho entrenadores como jugador, y de ayudante estuve con Serra, Aíto i Maljkovic.

¿Vaya personajes, no?

Todos son muy buenos, con sus características. Serra era de la vieja guardia, que solo jugaban cinco. Con Aíto estuve seis años de segundo, dos con Bossa y uno con Pesic.

Manolo Flores dirigió al Barça en tres ocasiones diferentes y lo hizo con éxito | JAVI FERRANDIZ

Tu viviste uno de los momentos críticos con el enfrentamiento Maljkovic-Aíto…

Fue un momento delicado porque tengo una gran relación con Aíto, pero también con Maljkovic. No se entendían y llegó un momento que explotó. Aíto tenía una idea de Bossa, con la transición de sacar jóvenes, y Maljkovic quería hacerlo a su manera. Aíto enviaba mensajes, pero a veces Bosa no los pillaba. Con Pesic siempre tuve mucho respeto. Me pidió el club que yo cogiera el equipo.

"Grimau está preparadísimo"

Ahora entra un chaval joven con experiencia en el club. ¿Es suficiente para ser primer entrenador del Barça?

Yo he seguido a Grimau durante los últimos años y está preparadísimo para llevar al primer equipo. Tiene la capacidad, la calidad y el carácter para poder triunfar.

Roger Grimau tiene la capacidad, la calidad y el carácter para poder triunfar en el banquillo del Barça

¿Es un hándicap que no haya tenido experiencia como primer entrenador?

Claro que lo es, aunque cuando empiezas, hay que saber afrontarlas. Pero yo lo veo calificado para hacerlo, y estoy seguro que lo hará bien. Eso no garantiza ganar títulos. Hay que asumir riesgos, como con Parker, que sabemos que es buenísimo pero sin saber cómo llega. Hay una garantía de los médicos pero siempre es un riesgo. Si sale bien, fantástico. Es un año de riesgos pero si sale bien, podemos tener una década buena. El proyecto lo veo como ilusionante de cara a contar con jugadores que pueden dar mucho.

La salida de Mirotic ha sido muy traumática. ¿Estás deacurdo?

Siempre es difícil cortar a un jugador. La no renovación de Bodiroga también fue bastante difícil. Él quería seguir, como es normal. Nadie se quiere mover del Barça porque está en el mejor sitio.

Epi, el mejor de la historia

¿Hablando de estrellas, cual es la que más te ha impresionado en tu carrera?

Yo le tengo un cariño especial a mi generación, como Epi que para mi es el mejor jugador que hemos tenido en la historia. Estuvo 14 al primer nivel de la sección y se lo curraba. Fue un poco el que me quitó el sitio, jajaja. Luego, Solozábal, Ansa, Sibilio.

¿Crees que alguno más tendría que tener la camiseta retirada en el Palau?

Es un tema complicado. A mí me realizaron un homenaje muy bonito, en 1983, pero entonces no se podía retirar porque los números iban del 4 al 14. Los homenajes se han de hacer en su momento. Sibilio lo merecía o De la Cruz. Yo ya tuve mi homenaje y es difícil superar ese día.

¿Si tuvieras que definirte, como lo harías?

Siempre me he adaptado a lo que necesitaba el club, tanto como jugador como entrenador. Yo empecé siendo un anotador. Luego me especialicé en defensa. Luego, en el club, todo lo que me ha pedido el club. En mi época, jamás he discutido una renovación con el club.

Del Espanyol al Barça

¿O sea, que renovabas sin negociar nada?

Totalmente, me sentía valorado y no me importaba la cifra que me daban. Nunca entendí que iba a entrar en un regateo con mi propio club. Ahora, los jugadores tienen sus representantes, que hacen su trabajo. Ese contacto directo del jugador con el club ya se ha acabado.

Manolo Flores se siente como un hombre de club y estará siempre al servicio del Barça | DANIEL BARBEITO

¿Cuándo llegaste al Barça?

Primero fiché por el Espanyol porque me obligó mi padre, pero luego, a los 21, fui yo quién decidió ir al Barça como junior, aunque me costó a que me dieran la ficha. En la negociación por Marcial, entré yo en el acuerdo, con 600.000 pesetas más. Entré directamente al primer equipo en el año 70. Tardamos ocho años en ganar una Copa. En mi primer año, quedamos sextos, imagínate….

¿Retirarse fue complicado, no?

La otra decisión importante es cuando me retiré. Tuve ofertas para seguir jugando, y aún me veía con posibilidades de jugar. Zaragoza y Cotonificio me ofrecían dos años más, pero decidí dejarlo a pesar del intento de Aíto, con el que llegué a jugar.

Internacional con España

¿Fuiste internacional muchos años?

Fui 138 veces internacional. Yo he jugado una Olimpiada, un Mundial y cinco europeos. Con cinco años seguidos en la selección. En los primeros años solo iba yo del Barça...

Y ahora España es la número uno del ranking FIBA….

No me lo hubiera creído nunca. Veíamos a los americanos de otra galaxia y ganar dos Mundiales ha sido increíble, viniendo de donde estábamos.

¿Te da la sensación de que has trabajado en todas las áreas del club?

Mira, las tengo apuntadas (sonríe). He sido jugador, entrenador, ayudante de entrenador, scouting internacional, director técnico, y general mánager de la sección. Algunas las hice todas al mismo tiempo, jajajaja.

Entrenador del Barça y fuera

Con Valero Rivera también hubo lío y tú por el medio...

Valero y Pesic tenían un encontronazo, y Pesic no se subió al autocar, camino de Andorra. Entonces estaba Joan Montes. Me dice Pesic, y se lo propusimos a Joan Montes. Valero se cabreó porque alguien lo insultó en el Palau, creo que estaban medio pagaos. Montes coge el equipo y, al octavo partido, dijo que no podía con el equipo a la espera del Madrid. Me dijeron que cogiera el grupo y ganamos al Madrid. Buscamos una transición de un nuevo proyecto con Savic y Dusko Ivanovic.

Manolo Flores, en su etapa con Valero y Joan Montes donde acabaría dirigiendo al Barça | FCB

¿Tu carrera como entrenador fue más allá del Barça no?

Luego estuve unos años en Cáceres, donde me demostré que podía ser entrenador. Tras el tema de Maljkovic, decidí salir del Barça con la vuelta de Aíto, y me aparté cinco años, tres en Cáceres y dos en Murcia. Estuvimos a punto de subir a la ACB y luego, volví al Barça. El club me ofreció entrenar al B, pensando en la tranquilidad, aunque volví de nuevo a ser segundo entrenador. Vuelta a empezar...

¿Te ofrecieron entrenar a otros equipos?

Llegué a tener una oferta de Qatar cuando todavía no iba nadie allí. No lo vi claro. Luego, ya decidí que mi puesto estaba en el Barça y hasta hoy, que dejo el club de mi vida con el mismo amor que cuando llegué hace ya unos cuantos años.