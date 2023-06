Un firme Barça acribilla a Unicaja y ya está servido el Clásico en la final

Los azulgranas volvieron a ganar en Málaga (75-87) y se enfrentarán al Real Madrid en la final de la Liga Endesa El primer partido de la final al mejor de cinco se disputará este viernes en el Palau Blaugrana a las 21.00 horas

Hay motivos para ilusionarse. El Barça volvió a exhibir su imagen más sólida con una defensa muy presionante en el perímetro y un gran acierto en el tiro exterior para imponerse con claridad en la pista de Unicaja (75-87) y clasificarse para la final de la Liga Endesa por un resultado de 3-1. Sensacional la despedida del Martín Carpena a su equipo con más de 10.000 espectadores. ¡Qué afición tan extraordinaria!

FICHA TÉCNICA LIGA ENDESA UNI 75 ________________ 87 BAR ALINEACIONES UNICAJA, 75 (13+24+15+23): Kendrick Perry (15), Darío Brizuela (6), Jonathan Barreiro (6), Melvin Ejim, David Kravish (14) -cinco inicial-, Alberto Díaz, Yankuba Sima (4), Dylan Osetkowski (2), Tyler Kalinoski (15), Tyson Carter (9), Will Thomas (4) y Nihad Djedovic (2). BARÇA, 87 (23+22+28+14): Tomas Satoransky (12), Nico Laprovittola (6), Àlex Abrines (11), Nikola Mirotic (14), Jan Vesely (8) -cinco inicial-, James Nnaji (7), Oscar da Silva (7), Rokas Jokubaitis, Kyle Kuric (10), Nikola Kalinic (8), Sertaç Sanli (2) y Oriol Paulí (2). ÁRBITROS Juan Carlos García González, Carlos Cortés y Sergio Manuel. Descalificaron al técnico visitante Sarunas Jasikevicius por dos técnicas (10:33) y 31:05). Señalaron falta técnica al local Darío Brizuela (28:14) y al visitante Oscar da Silva (15:04). INCIDENCIAS Cuarto partido de semifinales de la Liga Endesa masculina de baloncesto disputado ante 10.602 espectadores en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena (Málaga).

Por tanto, los dos encuentros iniciales se disputarán en el Palau (el viernes a las 21.00 horas el primero y el domingo a las 18.30 horas el segundo). El objetivo barcelonista es recuperar un título que fue blanco el curso pasado por 1-3.

La puesta en escena azulgrana fue excelente, con una defensa casi perfecta del perímetro y con un gran porcentaje de acierto con 4/7 en triples. Los cambios defensivos fueron notables e impidieron a los locales encontrar posiciones claras de tiro, lo que hizo que la renta visitante fuese en aumento sin solución de continuidad.

Satoransky dio la réplica de la misma guisa a los dos triples de David Kravish y los excelentes minutos de James Nnaji con +9 de valoración en menos de cuatro minutos fueron clave para que los visitantes empezasen a escaparse en el marcador (10-16, min. 4:55 tras un dos más uno del nigeriano).

La defensa azulgrana solo permitió anotar cinco canastas en juego a los vigentes campeones de la Copa del Rey y la puntería en el triple con 4/7 en el primer cuarto hizo el resto para permitir al Barça completar los primeros 10 minutos con una cómoda ventaja después de mostrarse muy superiores (13-23).

Vesely trata de impedir la bandeja de Perry | FCB

El segundo no fue tan redondo, aunque la intensidad y las ganas en defensa mantuvieron la ventaja en unas cifras similares. El conjunto catalán consiguió controlar el rebote (18 a 11 en la primera parte), pero incurrió en demasiadas pérdidas que dieron opciones a Unicaja (4-12 en el intermedio).

Así, en tan solo 126 segundos los locales se acercaron a cinco puntos tras una canasta del exazulgrana Nihad Djedovic (21-25), a lo que respondieron los de Jasikevicius con un parcial de 0-6 mientras la diferencia en el triple seguía aumentando. Ambos equipos llevaban cuatro, pero los locales habían fallado nueve por cuatro los visitantes.

Tyson Carter se erigió en referente malaguista con ocho puntos en la recta final del segundo cuarto, aprovechando las dificultades que tenía para defenderlo un Barça con un quinteto altísimo. Pese a ello, dos triples de un letal Abrines mantuvieron la misma dinámica en el intermedio (37-45). Y eso que el balear falló uno sobre la bocina en una posición casi imposible.

El tercer cuarto transcurrió con una tónica similar, con un aumento continuo de la intensidad y con los árbitros prácticamente obligados a dejar jugar demasiado. Kendrick Perry emergió con un triple lejanísimo y una canasta de dos, pero los blaugranas supieron reaccionar para adquirir su máxima ventaja después de un dos más uno de Mirotic y un triplazo de Kuric (46-57, min. 25:19).

Will Thomas aprovecha su inteligencia para anotar | EFE

Saras supo aprovechar por fin a todos sus jugadores con mención especial para un Oscar da Silva que respondió a la perfección después de demasiado tiempo en el ostracismo con cinco puntos. La defensa no vaciló y como una hormiguita los visitantes cerraron el tercer cuarto con una renta clarísima que los acercaba mucho a la final (52-73 tras un parcial final de 4-22).

El último cuarto no empezó bien con un parcial de 6-0 para los locales y la descalificación de Jasikevicius al recibir una segunda técnica por protestar que los árbitros no parasen el partido tras un golpe brutal de Vesely con la cabeza contra el suelo. ¡La norma dice que deben parar el partido! No lo hicieron. Lamentable. Por cierto, el partido se convirtió en una sucesión de 'challenges' que suponen un atentado cada vez mayor para el baloncesto con continuas parones.

El Barça sofocó el amago de rebelión con un parcial de 0-8 que culminó Vesely tras rebote ofensivo para llevar el marcador hasta el 58-81 a 6:18 del final. El trabajo estaba hecho y ya solo faltaba no relajarse. Unicaja llegó a acercarse a 14 puntos a 2:14 del final (70-84) y ahí un triple lateral de Kuric supuso la sentencia. Al final, 75-87 y... a pensar ya en los Clásicos.