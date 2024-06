¿Por qué ficha el Barça a Kevin Punter?

Tras el episodio vivido el pasado verano, en el que se cayó su fichaje cuando parecía prácticamente atado, al Barça no se le ha vuelto a escapar Kevin Punter, y el club azulgrana ha firmado al escolta estadounidense, en uno de los grandes movimientos del mercado de fichajes de Euroliga. El conjunto catalán se asegura contar con uno de los jugadores más talentosos del viejo continente, con el que reforzará las opciones para tratar de conseguir la tan ansiada tercera Copa de Europa. Punter aterriza en Barcelona con un contrato de 1 temporada.

El objetivo de alcanzar la gloria europea es complicado y ambicioso a partes iguales, pero es común con el neoyorquino, que el próximo 25 de junio cumplirá 31 años, y que, tras desarrollar en Europa toda su carrera profesional, busca el premio más grande a nivel de clubes. Y es precisamente, en esa lucha por ganar la Euroliga, el que puede ser el primer recuerdo para la gran mayoría de la afición azulgrana, en la Final Four de 2021. En semifinales, Barça y Olimpia Milano buscaban un lugar en el partido por el título, y Punter era una de las grandes referencias ofensivas del cuadro italiano. Aquel día, el escolta se fue hasta los 23 puntos, si bien es cierto que fueron estériles, gracias a la canasta prácticamente sobre la bocina de Cory Higgins que metió a los de Sarunas Jasikevicius en la gran final.

Sin hueco en la NBA

En Milán, Kevin Punter demostró que podía ser uno de los mejores estadounidenses de la competición. Era una especie de culminación a una carrera baloncestística que quizá no había tenido el desenlace soñado, tras un paso por las universidades de State Fair y Tennessee que no le abrieron las puertas de la NBA, al no ser seleccionado en el draft de 2016. Aquel verano, Punter disputó con los Minnesota Timberwolves la liga de verano, pero tras su participación, tocó hacer las maletas rumbo hacia Grecia, donde iba a disputar, de la mano del Lavrio, su primera temporada como profesional, cruzando el Atlántico.

Doble campeón de Champions

Tras aquel primer año en el sur del país heleno, la carrera de Punter le llevó a Bélgica, de la mano del Antwerp Giants, y a Polonia, donde estuvo vistiendo la camiseta del Rosa Radom entre los años 2017 y 2018, si bien es cierto que ese curso lo acabó en el AEK Atenas, con el que consiguió la FIBA Basketball Champions League, un título que revalidaría un curso más tarde, con la Virtus Bolonia.

Kevin Punter, tras ganar la FIBA Champions League con AEK Atenas / FIBA

Etapa frustrada con Olympiacos

El nombre de Punter empezaba ya a tener una buena localización en el escaparate del basket europeo, y Olympiacos decidió firmarle un contrato de dos temporadas. Un exterior estadounidense, en el conjunto del Pireo. Encajaba bastante, con muchos ejemplos más o menos recientes, que habían funcionado a la perfección. Pero el 24 de diciembre de 2019, todo se rompió, y el equipo griego rescindió su contrato. Estrella Roja le acogió con los brazos abiertos hasta final de temporada, y además, obtuvo la nacionalidad serbia, algo muy interesante para dejar de contar como extracomunitario.

La llamada de Obradovic

En 2020 llegó la llamada de Olimpia Milano, y ese intento frustrado ya comentado para ganar la Euroliga, y en 2021, cuando parecía que el lugar de Punter estaba, y de sobras, en la Euroliga, el neoyorquino decidió bajar un escalón y jugar la Eurocup. ¿El motivo? Una conversación con Zeljko Obradovic, y el ofrecimiento de un Partizan que empezaba a resurgir de sus cenizas para tratar de volver a recuperar su lugar en Europa, y que pensaba en Punter como uno de sus líderes.

Sus escuderos en Partizan

Aquel primer curso no acabó de ser lo brillantemente esperado, con la eliminación en los octavos de final de la competición europea, y la derrota ante Estrella Roja en la final de la Liga Adriática. Pero en el verano de 2022, llegó la invitación de la Euroliga para formar parte de la competición continental, y Punter vio como se consolidaba el bloque construido con su llegada, al que se le incorporaron piezas como el exazulgrana Dante Exum o James Nunnally.

Kevin Punter, ante el Real Madrid, en un partido de la Euroliga 22/23 / EFE

La pelea con Llull

Los highlights europeos de aquella 22/23 quedan ensuciados por la batalla campal que se vivió en el Wizink Center en el segundo partido del playoff de cuartos ante el Real Madrid. ¿Cuántas veces se le habrá pasado por la cabeza aquella acción con Sergio Llull? ¿Qué hubiese pasado si Punter no hubiese respondido a la agresión del balear, que acabó desencadenando aquel triste episodio, y a la postre, la eliminación de los serbios?

Última temporada decepcionante

El americano decidió seguir un curso más en Partizan, y esta temporada, las cosas no han salido como se esperaban. Los de Belgrado acabaron la temporada en Euroliga en 11ª posición, fuera de las eliminatorias previas a la final a cuatro. Además, a nivel doméstico, Estrella Roja les ha dejado sin títulos. Un final algo triste, que 'obligaba' a una reconstrucción, y que ha hecho que las dos partes hayan renunciado a ese año que tenían firmado.

Así juega Punter

Sobre las cualidades de Kevin Punter, hay que decir que el catálogo, y el repertorio que ofrece el jugador en ataque, es prácticamente ilimitado. Es un anotador compulsivo, con buena mano desde más allá del 6,75, y una buena suspensión a media distancia. Su tiro es una de las grandes armas, pero no rehúye al contacto en penetración a canasta. Es ese tipo de escolta que se desenvuelve bien tanto recibiendo del base, como siendo él mismo el encargado de subir el balón. Esta temporada ha promediado 15 puntos por partido en Euroliga, siendo el octavo mejor anotador.

Kevin Punter será jugador del Barça la próxima temporada / Twitter: @PartizanBC

Muy fiable desde el tiro libre

Además, en el tiro libre, el jugador se ha ido por encima del 90% de acierto, cerrando la campaña con 92 aciertos en 102 intentos. En su contra puede pesar el rendimiento defensivo, no siendo el jugador más implicado, pero más allá de sus virtudes en ataque, también aporta liderazgo y veteranía, además de ser un jugador al que no le quema el balón entre sus manos en los momentos delicados de encuentro.

¿Qué le puede aportar al Barça?

La llegada de Punter al Barça, más allá de significar que el conjunto azulgrana va a incorporar a uno de los mejores jugadores de la Euroliga, servirá para reforzar un perímetro que ganará pólvora, y que permitirá a Joan Peñarroya, contar con un perfil que el equipo echó de menos la pasada campaña, y que permitirá dosificar a un Nico Laprovittola que llegó algo fatigado a los momentos importantes del pasado curso. Además, Punter deja la capitanía de Partizan, y debería ganar peso jerárquico en el vestuario, con la experiencia que atesora a sus espaldas.

Primera aventura en España

En definitiva, el fichaje de Kevin Punter por el Barça es una gran operación, y motivo de ilusión para una afición azulgrana que ha vivido una campaña complicada, y sobre todo, sin títulos. El neoyorquino llega en plena madurez a la capital catalana, y debe ser un jugador de rendimiento inmediato, si bien es cierto que necesitará cierta adaptación al baloncesto ACB, siendo su primera aventura en nuestro país. La planta noble azulgrana cierra una incorporación de lujo, pero toca seguir completando, y acertando, en la confección de la plantilla de la próxima temporada.