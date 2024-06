¿Y si la felicidad de Ricky Rubio está en el Joventut?

El pasado domingo, Ricky Rubio puso punto final a una de las temporadas más difíciles de su carrera, con una decepción a nivel deportivo, tras finalizar el curso con el Barça sin títulos. Terminaba una campaña que no arrancó por sus problemas de salud mental que dejó atrás, con su incorporación al conjunto azulgrana para los últimos meses de competición.

Rubio se subió a un proyecto en marcha y rodado, algo que no ha sido nada fácil, y que no ha acabado de dar los resultados esperados a nivel colectivo. El base de El Masnou elevó el nivel en la dirección de juego, y dejó muestras de su calidad y liderazgo en muchos partidos. Pero esa campaña en blanco, y todos los cambios que se le vienen al Barça este verano, hacen que el sabor final sea amargo.

Las declaraciones de Ricky Rubio tras acabar la temporada

Ricky firmó con el conjunto azulgrana hasta final de temporada, y su vinculación expira el próximo 30 de junio. Junto a Nikola Kalinic y a Oriol Pauli, son los tres jugadores que terminan contrato, y mientras que los dos primeros no seguirán, la continuidad de Ricky es toda una incógnita. "No tengo ni idea. No quiero decidirlo en caliente, estaré unas semanas con la cabeza fría para poder valorar todo. No ha sido fácil, y ahora en caliente es difícil decidir. Estos meses me he sentido raro, he querido cambiar algunas cosas. Entrar en mitad de temporada no es fácil, mi forma de ser, más callado y no sentirme al 100%. Creo que no he sido todo lo que esperaba, pero tampoco iba con ninguna expectativa, pero queda claro que el balance no es bueno", explicó a los micrófonos de SPORT tras acabar la temporada con el Barça.

Andrés Feliz y Ricky Rubio, en un derbi Penya - Barça de esta temporada / EFE

El mensaje no tiene el optimismo necesario para dar por hecha esa voluntad del jugador de seguir defendiendo la camiseta azulgrana la próxima campaña. Además, tocaría esperar que rol le puede otorgar el futuro entrenador del equipo, en caso de querer contar con él.

Incógnita con España

Esas dudas sobre su futuro pueden acrecentarse si tenemos en cuenta la información publicada por 'Home of Glory', que apunta a que el jugador está meditando seriamente no participar con España en el próximo preolímpico, así como en una hipotética cita olímpica este próximo verano en París, en caso de conseguir la clasificación. En todo caso, y siguiendo el deseo del jugador de no tomar decisiones en caliente, no dejan de ser especulaciones.

Estado físico óptimo

A sus 33 años, Ricky Rubio ha demostrado que, a nivel físico, tiene baloncesto para rato. Si él está con ganas de seguir con su carrera, se encuentra perfectamente preparado, ya que, durante estos meses en el Barça, no ha habido problemas de lesiones. La rodilla le dio la lata tras aquel debut con la Selección en las ventanas FIBA, pero las molestias respondieron a la inactividad tras poner punto y final a su trayectoria en la NBA.

Ricky Rubio, en las últimas ventanas FIBA con la selección / EFE

¿Posible regreso a Badalona?

Ante un panorama, aparentemente, con tantos interrogantes, surge una opción que se podría tener muy en cuenta, pero que no deja de ser un escenario hipotético y ficticio, si bien es cierto que podría encajar y que no pillaría a los aficionados y aficionadas del baloncesto por sorpresa. Y esa situación sería un posible regreso al Joventut de Badalona, club en el que se formó como jugador y en el que militó, a nivel senior, entre 2005 y 2009 antes de fichar por el Barça, club en el que estuvo dos campañas antes de saltar a la NBA, pero con la Euroliga de 2010 bajo el brazo.

Los movimientos del Joventut

La Penya arrancará la próxima temporada un proyecto renovado, con Dani Miret liderando el equipo tras haber acabado como primer entrenador este curso, y con una incorporación ya confirmada, como es la de Keye van der Vuurst, y otras dos que se dan por hecho, como las de Artem Pustovyi y Adam Hanga. Una de las grandes incógnitas será saber si algún equipo Euroliga se lanza a pagar la cláusula de Andrés Feliz, cercana al medio millón de euros, y jugadores como Vladimir Brodziansky y Andre Andrews, pese a tener contrato, podrían salir.

El hipotético encaje de Ricky en la Penya

El conjunto verdinegro volverá a combinar talento contrastado con el de la cantera. Pese a que no cumplirá la mayoría de edad hasta octubre, Michael Ruzic está llamado a ser una de las piezas más importantes en la pizarra de Miret. Y en ese engranaje con jugadores de diferente perfil y experiencia, podría encajar a la perfección un Ricky Rubio que seguiría compitiendo en la élite al más alto nivel, pero sin esa exigencia de títulos propia de un Barça, y con un calendario menos saturado que el de un conjunto Euroliga.

Ricky Rubio estuvo en la Penya hasta 2009, cuando fichó por el Barça / SPORT

Como Pau Ribas y Guillem Vives

En el Olímpic, Ricky sería recibido con los brazos abiertos, y sería un gran reclamo para volver a conectar con una afición algo desencantada por la difícil campaña que dejan atrás. El jugador hace vida familiar en Badalona, donde también tiene un negocio de restauración, y todo podría encajar a la perfección. Además, el hipotético regreso de Rubio al Joventut serviría para engrosar esa lista de jugadores que se marchan de la Penya para regresar al conjunto verdinegro y ser importantes, tal y como pasa con jugadores como Pau Ribas o Guillem Vives.

En definitiva, este escenario no deja de ser una suposición de lo que podría ser cerrar el círculo de una de las historias más bonitas de nuestro baloncesto, que tiene como protagonista a un jugador que lleva prácticamente 20 años dando alegrías a la afición de este deporte. Tocará estar pendiente de cuál es la decisión final de Ricky.