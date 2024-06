La fecha clave para el fichaje de Hezonja por el Barça

El fichaje de Mario Hezonja por el Barça vuelve a estar en plena ebullición, tras las informaciones publicadas en las últimas horas por Marca y Mundo Deportivo de que ya hay un acuerdo entre club y jugador para firmar un contrato para las próximas cinco temporadas, en lo que sería uno de los grandes golpes del mercado.

Tal y como se ha ido viviendo en las últimas semanas, descifrar cuál iba a ser el futuro de 'Super Mario' era tarea complicada. SPORT explicó el pasado 3 de junio que el jugador contaba con una oferta del Barça, y que esperaban que el jugador tomase una decisión final, ya que la azulgrana no era la única propuesta. Rac 1 también afirmó que ambas partes habían llegado a un acuerdo en las condiciones.

Las últimas declaraciones del jugador

Pero todo esto chocaba con las declaraciones del jugador en los últimos días, ya durante la Final Four de la Euroliga, y sobre todo, con el discurso entonado tras ganar la ACB ante UCAM Murcia: "Me gustaría devolver a nuestra gente y a mi club en los próximos años con muchos títulos, ojalá pase. Me han recibido con los brazos abiertos cuando se decía mierda de mí que era mentira, y me gustaría devolver todo ese cariño con más años de éxitos". Queda claro que las palabras se las lleva el viento, y que, si finalmente Hezonja acaba regresando al Barça, tocará dar explicaciones hacia los dos lados.

Mario Hezonja, en el tercer partido de la final ACB ante UCAM Murcia / Real Madrid

El derecho de tanteo

La temporada se ha acabado y el contrato de Mario Hezonja con el Real Madrid expira a final de mes. Pero antes de llegar al 30 de junio, hay una fecha marcada en el calendario que puede ser decisiva en el futuro del jugador, como es la publicación de la lista de los jugadores a los que los clubs someten al derecho de tanteo. Una posibilidad, que recoge el reglamento de la Liga Endesa, que permite igualar ofertas recibidas por otros equipos sobre jugadores que han terminado contrato con sus conjuntos, pero cuyos derechos conservan. También pueden ocurrir casos como el de Willy Hernangómez la pasada temporada: regresó de la NBA, el Real Madrid conservaba sus derechos en España, pero decidieron no igualar la propuesta del Barça.

Una fecha clave

Esta temporada, la ACB publicará el listado de jugadores con derecho de tanteo el próximo 25 de junio. En estos 10 días, el conjunto blanco debe considerar si inscribe a Hezonja en esta lista, teniendo en cuenta que, para retener al jugador, deberían igualar la oferta azulgrana, que según apuntan, podría ser de tres millones de euros netos por cada una de las temporadas que se firmen. Algo, por otro lado, muy difícil de imaginar que el Real Madrid lleve a cabo, teniendo en cuenta la multimillonaria renovación que tienen cerrada con Edy Tavares. Si el Madrid decidiese renunciar a inscribir a Hezonja en el derecho de tanteo, Barça y jugador ya tendrían vía libre para cerrar el acuerdo.

Mario Hezonja, ante Joel Parra en un clásico / EFE

Punter, otra referencia para Peñarroya

Por lo tanto, se vienen días de mucho ruido mediático sobre el futuro de Mario Hezonja, y su más que probable fichaje por el Barça, en uno de los grandes golpes en el mercado europeo de los últimos años si se acaba produciendo. Y con el interés también surgido en Kevin Punter, queda claro que el proyecto azulgrana se refuerza de cara a la próxima temporada, con Joan Peñarroya ya confirmado a los mandos de la nave.