Los elogios a un Peñarroya reforzado y resiliente: "Merece mucho más crédito"

El Barça de basket viaja este miércoles a Coruña para enfrentarse mañana, a partir de las 20:30h, al Leyma en partido correspondiente a la 29ª jornada de la Liga Endesa. El calendario no da tregüa, y tras consumarse la eliminación en la Euroliga a manos del Mónaco, Joan Peñarroya y sus jugadores deben levantarse para ofrecer la mejor versión posible en este mes y medio que resta de competición, con la ACB en juego.

Si el Barça tenía que caer en el playoff de la competición europea, la manera en la que lo hizo admite pocos reproches. Posiblemente no se podía hacer más con menos, y el 85-84 con el que terminó el quinto y definitivo asalto demuestra que el conjunto azulgrana se quedó a una sola canasta de viajar a Abu Dabi. Un plantel que llegó a Mónaco con únicamente nueve jugadores disponibles del primer equipo, y que se midió a una de las plantillas más potentes del continente, y desde luego más completa. Vassilis Spanoulis 'activó' a Georgios Papagiannis para el duelo, y la apuesta no le pudo salir mejor: 17 puntos y cinco rebotes para 21 créditos de valoración, y un perfecto tres de tres desde el triple.

Mike James reconoce las dificultades de la eliminatoria

Peñarroya se plantó en la Gaston Medecin sin tener disponibles ni a Juan Núñez, ni a Nico Laprovittola, ni a Dame Sarr, ni a Chimezie Metu ni a Jan Vesely. Cinco integrantes de la primera plantilla con los que se podría elaborar un quinteto más que interesante y desde luego competitivo. Y por supuesto, en la eliminatoria ha habido errores importantes, especialmente en los dos primeros encuentros en los que el Barça fue superado por el equipo monegasco. Pero una vez asentados en la realidad de la serie, el equipo ha competido y ha plantado cara, tal y como reconoció la estrella de Mónaco, un Mike James que tuvo palabras a través de sus redes sociales para reconocer el esfuerzo de su contrincante: "Qué serie tan jodida... Enhorabuena por una dura y buena eliminatoria, Barça", comentó en su perfil de 'X'.

Mike James y Álex Abrines, durante el Mónaco-Barça de la fase regular de la Euroliga / Euroleague

En esa línea también se encuentra un mensaje de una voz autorizada. Un compañero de gremio de Peñarroya que hay que tener en cuenta como es Sergio Scariolo. El seleccionador nacional español, y con amplia experiencia en banquillos Euroliga, tuvo elogios hacia lo logrado por el entrenador del Barça y compartió un mensaje muy sincero también en su perfil de 'X'.

Las palabras de elogio de Scariolo hacia Peñarroya

"Me ratifico en lo que he dicho durante toda la temporada. El Barça de basket y Joan Peñarroya merecen mucho más crédito de lo que han recibido por esta Euroliga. No recuerdo un equipo perder a cuatro jugadores importantes sin sustituirlos y llegar tan lejos", acompañado de un par de emojis de aplausos y otro de un sombrero.

Quinto partido del playoff como Grimau

Un Peñarroya que cierra la campaña Euroliga llegando al quinto partido, tal y como logró Roger Grimau la pasada temporada, con un balance total de 22 victorias y 17 derrotas contando temporada regular y Playoff. "Hay que felicitar al Mónaco, pero hoy el equipo ha competido para ganar el partido y al final no tuvimos suerte. Todo el año hemos tenido muchos problemas y mala suerte con las lesiones y otros problemas. Al final podríamos haber ganado cualquiera de los dos equipos", comentó el egarense en rueda de prensa tras el encuentro.

Joan Peñarroya, entrenador del Barça / EFE

Una temporada cargada de dificultades

La actitud de Peñarroya desde que asumió el banquillo del Barça ha sido intachable. Aceptó que el club le impusiera el staff de Grimau, cambiando la experiencia de Carles Marco por Rafa Martínez. Nunca, de puertas hacia fuera, ha tenido una mala palabra por la gestión y la decisión de que la entidad no llevase a cabo ningún fichaje. Tampoco ante los rumores que le situaban fuera del equipo, pero cuya continuidad estuvo marcada por los problemas económicos de la sección. Ante los medios de comunicación, siempre educado y con buen humor. Y en cuanto a lo deportivo, con aciertos y errores, con un nivel defensivo que ha sido el apartado que ha dejado más dudas, pero con un buen rendimiento ofensivo que prácticamente no ha notado las ausencias significativas en la plantilla. Eso sí, la pizarra en las jugadas finales debería ofrecer más alternativas que fiarlo todo al acierto de Kevin Punter, algo que no se ha logrado en la gran mayoría de encuentros en los que el neoyorquino ha tenido el último balón en sus manos.

Joel Parra y Joan Peñarroya, en el partido ante el Mónaco / EFE

Volver a rearmarse para tratar de asaltar la ACB

El equipo no ha caído en ningún momento y ha sido resiliente pese a todas las adversidades. Había el riesgo de desconexión, pero el bloque ha seguido unido. La decepción por caer en el playoff de Euroliga es importante, pero queda una última carta, la Liga Endesa. Un desafío complicado, prácticamente a la altura del que se ha encontrado el equipo en Europa, y con la presión de tratar de levantar un título que impida terminar la campaña en blanco por segundo curso consecutivo. Peñarroya sale reforzado tanto del Playoff como de los últimos partidos de la fase regular en la Euroliga. En ACB, son 11 triunfos en los últimos 14 encuentros. El final de temporada en Liga Endesa mandará, ya que los títulos, como siempre ha ocurrido en el Barça, lo marcan todo.