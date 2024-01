Todos los detalles del reencuentro entre el Barça y Mirotic

El Barça encajó su octava derrota de la temporada en Euroliga tras caer en Milán ante el Emporio Armani por 74-70, en un duelo donde los italianos se mostraron superiores desde el primer cuarto, y la gran primera parte fue suficiente para cerrar un partido marcado también por unas decisiones arbitrales más que polémicas, con la señalización de cuatro técnicas, dos al descalificado Darío Brizuela, otra al banquillo y una más a un Roger Grimau que acabó muy enfadado por el arbitraje: "Es demasiado fácil pitarnos faltas técnicas y estoy muy preocupado por ello".

El duelo entre Olimpia Milano y Barça no vivió finalmente el regreso a las pistas de Nikola Mirotic. Tal y como avanzó SPORT a principios de semana, el hispano-montenegrino ya se reincorporó a los entrenamientos del equipo, y su entorno más cercano no descartaba que el jugador ya contase con minutos en los dos duelos de esta semana. Será ante el Dinamo Sassari tal y como confirmó en la previa del encuentro Ettore Messina: "Si todo va bien en las próximas horas, le deberíamos tener 15 minutos en pista", en unas declaraciones recogidas por 'Pianeta Basket'.

Mirotic no quiso perderse el partido y estuvo presente en el pabellón

Pese a que Nikola no disputó el partido ante el conjunto azulgrana, sí que estuvo presente en el Mediolanum Forum para presenciar el encuentro en primera persona. Vestido con el chándal del club, Mirotic y el resto de jugadores lesionados o no convocados, vivieron el duelo desde la grada, detrás del banquillo de sus compañeros. Era la primera vez que el jugador se reencontraba con su antiguo club tras la rescisión llevada a cabo por el Barça el pasado verano, dando por finalizada una relación de cuatro temporadas, con dos más firmadas.

El reencuentro con Grimau y su staff

Al no estar en convocatoria, Mirotic llegó a una hora diferente al pabellón, y en el momento de su entrada, la expedición azulgrana ya se encontraba en las instalaciones. Con la salida de Sarunas Jasikevicius del banquillo azulgrana, son muchas las caras nuevas en el staff de Roger Grimau. Con los ayudantes que todavía siguen en el club, se produjeron saludos en un tono de naturalidad.

Nikola Mirotic presenció desde el Mediolanum Forum el Olimpia Milano-Barça / Euroleague

Intercambio de abrazos con sus antiguos compañeros

El reencuentro se produjo en la zona de vestuarios, al igual que con algunos jugadores con el que hubo intercambio de abrazos y sensaciones. Era la primera vez en este viaje en el que se veían las caras, ya que en la sesión de tiro matutina, no coincidieron. Con el staff y los integrantes de la plantilla reinó la cordialidad y el buen rollo. El directivo responsable de la sección, Josep Cubells, también estuvo presente en la ciudad italiana, cerca del banquillo visitante viviendo el encuentro, pero este diario no ha podido confirmar si hubo reencuentro entre él y Mirotic.

Podrían coincidir esta temporada

Tras la disputa de los dos partidos de fase regular, Mirotic no ha podido medirse a su exequipo en las pistas. Con el triunfo ante el Barça, los italianos ascienden hasta la 12ª posición en la tabla, y no pierden de vista la zona de 'Play-In', de la que se encuentran a tan solo dos victorias. Veremos si el destino es caprichoso y hay un posible reencuentro en playoffs, o en una hipotética Final Four.