El deseo de Oriol Paulí tras salir del Barça

Tras haber cumplido 30 años el pasado mes de mayo, la carrera de Oriol Paulí da un giro radical después de poner punto final a dos temporadas en el Barça, al que regresó tras haberse formado en las categorías inferiores, y donde logró alzar la Liga Endesa de la temporada 2022/2023.

En sus dos cursos como azulgrana, el alero gerundense no contó con excesivas oportunidades, si bien es cierto que aprovechó todos y cada uno de los minutos que le otorgaron tanto Sarunas Jasikevicius como Roger Grimau, y que su actitud siempre fue intachable y de auténtico profesional, anteponiendo su beneficio personal a los intereses colectivos del equipo.

La elección de Paulí tras su salida del Barça

Paulí firmó por dos temporadas, y su vinculación con el Barça expiró este verano. Durante este mercado, propuestas no le han faltado, como las de Bàsquet Girona o la de un Morabanc Andorra en el que estuvo entre 2020 y 2022, tras su paso por Gran Canaria. Pero finalmente, la propuesta del recién ascendido Hiopos Lleida fue la que sedujo a un Paulí que, tras dos años con pocas oportunidades, volverá a tener minutos y presencia en pista.

De hecho, Paulí es una de las caras más reconocibles del proyecto ilusionante que ha montado por el momento un Hiopos Lleida que ha incorporado a jugadores del calibre de Pierre Oriola o Michael Caicedo, y a Dee Bost y Corey Walden, con experiencia en Euroliga. Todos ellos dirigidos desde el banquillo por un Gerard Encuentra (1990) que vivirá su primera experiencia en Liga Endesa, con la etiqueta de ser uno de los entrenadores más interesantes del panorama nacional, tanto de presente, como de futuro.

Oriol Paulí, en un entrenamiento con el Hiopos Lleida / Twitter: @flleida

"Venía de dos temporadas en las que era complicado"

Durante su presentación como nuevo integrante del equipo, Oriol Paulí destacó el rol que encontrará en su nuevo conjunto como uno de los motivos de peso para llegar a la capital del Segrià, y esa voluntad de volver a ser importante en pista.

"Venía de un momento en mi carrera en el que estaba en el Barça, pero estaba tocado personalmente en la confianza de no jugar regularmente. Estaba en un equipo muy bueno, que es una experiencia única, pero al final, como jugador, lo que te llena es contar con minutos y estar en pista. Venía de dos temporadas en las que era complicado, en las que no tuve regularidad, y el hecho de que el club se interesase rápidamente tras mi salida del Barça, y que fuesen los primeros en estar ahí y en insistir en que viniera a jugar aquí, hizo que no tuvieran que convencerme, lo tenía claro de ir a un sitio así donde volver a disfrutar en la pista", comentó un Oriol Paulí que también es consciente de ese paso al frente que deberá dar en el vestuario, siendo una de las figuras importantes.

Paulí apenas ha tenido protagonismo en la pista en sus dos años de blaugrana / VALENTI ENRICH

Su papel en el equipo

"Durante estas últimas temporadas no había tenido un rol, pero ahora, por edad y experiencia, cada vez se me pedirá más esto, y estoy muy contento de aceptarlo. Creo que es una cosa importante para el equipo, tener un grupo bueno, y creo que yo soy una pieza importante para hacer que esto funcione. Estoy aquí para dar un alto rendimiento en pista, y así será, creo que haremos una temporada en la que disfrutaremos y lo pasaremos bien".

En cuanto al reencuentro entre Oriol Paulí y el Barça, ambos se podrían enfrentar en la final de la Lliga Catalana, ya que el club burdeos y el azulgrana han quedado encuadrados en grupos diferentes. De no ser así, Joan Peñarroya y sus jugadores visitarán el Barris Nord el próximo 6 de octubre a las 18:30h (CET), en la segunda jornada de Liga Endesa, mientras que el regreso de Paulí al Palau tendrá que esperar hasta el 11 de mayo, momento en el que la afición azulgrana le rendirá el homenaje que merece a uno de los jugadores que mejor ha conectado con el público las últimas temporadas.