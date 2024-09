El "criminal" Heurtel y las "manchas" que lo ensucian

Si nada lo remedia a sus 35 años, Thomas Heurtel pasará a la historia como un excelente base en ataque que no aprovechó sus cualidades por culpa de su comportamiento fuera de las pistas y por los problemas que han marcado una carrera en la elite en la que llegó a ser una estrella en Baskonia, en el Anadolu e incluso en el Barça antes de su grave lesión de rodilla.

El galo será tan recordado por esas penetraciones en las que se paraba en seco y era infalible desde cinco metros, por sus asistencias mágicas y por su capacidad para asumir responsabilidades en momentos clave. Sin embargo, el subcampeón olímpico en Tokio 2020 tiene un pasado turbio con bastantes "manchas" por utilizar sus propias palabras. Tanto, que en su opinión cree que la gente lo ve "como si fuese un criminal"

Ahí se englobaría su 'engaño' al Barça al pedir viajar con el equipo a Estambul (jugaban contra el Anadolu) para cerrar su fichaje con el Fenerbahçe cuando ya lo tenía hecho con el Madrid, lo que provocó el error histórico azulgrana al dejarlo 'tirado' en Estambul. Nadie de la plantilla lo defendió. O su salida nocturna en Atenas ya como madridista la noche antes de visitar al PAO, lo que fue su cruz en el Madrid. Ningún compañero lo defendió. O cuando 'engañó' a la Federación Francesa al negar su fichaje por un Zenit en el que recaló semanas después (ya tenía un acuerdo).

"En general, creo que la gente piensa en mí como si fuera un criminal, pero yo no creo que sea una mala persona ni tampoco un mal compañero de equipo. Estas dos situaciones tuvieron repercusiones en el final de mi carrera. Siempre aprendemos de nuestros errores. Mi primera prioridad ahora es mi familia y después luego el baloncesto y Dios. Creo que se puede aprender de los errores", declaró a 'Eurohoops'.

Heurtel tampoco salió bien del Real Madrid / EFE

Vayamos por partes. Sobre el asunto del Barça, nada sobre el fondo del asunto, como era de esperar. "Yo no hice nada malo, no tengo ningún resentimiento contra ellos. Desde el primer día Saras no me quería, pero yo traté de que cambiase de opinión en los primeros meses. Luego ocurrió lo de Estambul. No fue culpa mía. No recuerdo a ningún deportista al que su club lo tratase como a mí", explicó el base.

Cambio de tema, porque tampoco se portó bien con el Madrid tras 'traicionar' al Barça. "Cometí el error infantil de irme de fiesta antes de jugar con el Panathinaikos. Fue una mancha muy grande por mi parte y pedí disculpas a todo el mundo: al cuerpo técnico, al director general y a los compañeros. Estaba dispuesto a tener una segunda oportunidad, porque creo que no soy el único deportista o jugador de baloncesto que se va antes de un partido y, sobre todo, no estaba solo, pero fui el único que recibió este trato", se defiende.

"Estas dos historias en Barcelona y Madrid hicieron que mi reputación se deteriorara mucho, pero no soy el mismo tipo, no soy el mismo jugador. Estoy en Madrid, sigo entrenando desde que dejé el Zenit. Cuido mi cuerpo al 100%. Estoy en la mejor forma física de mi carrera, he estado siguiendo dietas y entrenando todos los días", añadió.