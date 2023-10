"Creo que Ricky Rubio vestirá la camiseta del Barça en diciembre"

Piti Hurtado desveló una 'opinión' que viene sonando con más fuerza durante los últimos meses Ricky Rubio sigue inactivo y cuidando su salud mental tras anunciar una pausa en su carrera el pasado agosto

A principios del pasado mes de agosto, la selección española de baloncesto arrancó la concentración para preparar el Mundial de baloncesto. Tras su ausencia por lesión en el pasado Eurobasket, el regreso de Ricky Rubio a 'La Familia' suponía una de las grandes noticias para el grupo, y una incorporación que permitía soñar con la revalidación del título.

Pero tras los primeros días de trabajo, el base catalán notó que algo no iba bien, y no precisamente en el apartado físico. El día 5, jugador y federación anunciaron un "parón para cuidar la salud mental". Toda la familia del baloncesto se volcó con Ricky, y las muestras de cariño no cesaron, con la voluntad de que el jugador se recuperase sin prisas para volver a las pistas.

Ricky Rubio tiene dos años más de contrato con los Cavaliers

A nivel contractual, Ricky Rubio tiene firmados dos años de contrato con los Cleveland Cavaliers, a razón de 6,1 millones de dólares este curso y casi 6,5 millones el siguiente, pero su regreso a América es toda una incógnita. De entrada, y con el OK de su franquicia, el jugador no se ha incorporado al campus de pretemporada, aunque el ejecutivo de operaciones de los Cavs, Chris Fedor, cuenta con él para esta temporada: “Le damos ese tiempo y ese espacio para que se recupere. Le apoyamos desde la distancia y creo que lo que pensamos y la esperanza es que vuelva a Cleveland y los Cavaliers y nos ayude esta temporada”, reconoció.

Ricky habló de su futuro con SPORT

Pese a eso, el futuro más a corto plazo de Ricky sigue siendo un gran interrogante, teniendo en cuenta además que la gran prioridad es que se recupere. En una entrevista con SPORT el pasado junio, el de El Masnou ya dejó claro que todo iba a depender de como fueran sus sensaciones: "Veremos cuando llegue el momento que proyectos hay y las ganas que tenga yo y como esté físicamente. No descarto no volver a jugar más a baloncesto. Se empiezan a plantear ya escenarios, en la mente empiezo a pensar ya en el futuro, pero como me demostró el año pasado antes de la lesión, en el que era mi último año de contrato, quería pensar más allá. Al final pueden pasar cosas que pueden diferenciar la decisión final, y cuando llegue el momento, vendrá", explicó.

El jugador desmintió un posible regreso al Barça

En los últimos meses, el rumor de volver a ver a Ricky Rubio con la camiseta del Barça va sonando cada día con mayor intensidad. El podcast 'Bar Canaletes' fue uno de los primeros en confirmarlo, además de Mundo Deportivo, cuya noticia fue desmentida por el propio jugador en una respuesta en su Twitter.

… fuentes cercanas a Ricky Rubio me dicen que Mundo Deportivo miente. Pero igual mi fuente no es tan fiable como la vuestra 😉 https://t.co/X4I9TDG5Qc — Ricky Rubio (@rickyrubio9) July 11, 2023

Y ahora, la última voz en sumarse a alimentar el asunto sobre la posible vuelta de Ricky Rubio al Barça ha sido el entrenador y analista de baloncesto, Piti Hurtado. Durante el programa 'Eurofighters', Hurtado no esquivó el asunto y se mojó: "Creo que Ricky Rubio vestirá la camiseta del Barça en diciembre". Una voz autorizada, que eso sí, dejó claro que su sensación era más "opinión que no información".

Un fichaje para mejorar el juego del Barça

La llegada de Ricky al Barça encajaría en la planificación llevada desde la dirección deportiva de la sección desde el pasado verano, donde se arrancó un nuevo proyecto fichando y dando protagonismo a jugadores nacionales. Junto al gran talento de un Ricky Rubio que brillaría de nuevo en su regreso a Europa, con su excelente nivel defensivo y una dirección de juego privilegiada, jugadores como Willy Hernangómez saldrían enormemente beneficiados, tras lo visto en los últimos veranos con la selección española.