Un 'Clásico' como piedra de toque para el nuevo Barça

El proyecto de Joan Peñarroya como entrenador azulgrana abrirá el telón en competición oficial con un 'Clásico', el que enfrentará a Barça y Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España el próximo 21 de septiembre. Primer gran título en juego de la temporada.

El sorteo, que tenía a los dos pasados finalistas de Liga Endesa como cabezas de serie, Madrid y UCAM Murcia, adjudicó un choque de titanes entre merengues y culés en primera ronda, dos equipos que han vivido un verano 'movido' en los despachos, con renovaciones, grandes fichajes, culebrones y marchas de última hora.

PRIMER EXÁMEN PARA EL NUEVO BARÇA

Tras la decepcionante campaña 2023/24 en la que no llegó ningún trofeo a las vitrinas del Palau Blaugrana, el Barça buscará arrancar la era Peñarroya con buen pie, una Supercopa de España que los azulgranas no conquistan desde 2015. Con 7 en su palmarés, levantar la octava significaría un soplo de aire fresco para una plantilla que cuenta con cinco caras nuevas. Kevin Punter, Justin Anderson, Juan Núñez, Chimezie Metu y Youssopha Fall buscan darle la identidad al cuadro catalán que no pudo ofrecer la pizarra de Roger Grimau en su primera experiencia en los banquillos. Ocho jugadores más mantienen el bloque junto a Dame Sarr, joven jugador italiano de la cantera que cerró la nómina.

Metu y Punter, dos de los nuevos fichajes del Barça este verano / FCBBASKET

Recordemos que los culés estuvieron a poco de no clasificarse para esta Supercopa, pero el estatus de anfitrión de UCAM Murcia acabó dándole acceso a esta liguilla a cuatro. Tras los dos partidos amistosos que el Barça disputará en China y los tres correspondientes a la Lliga Catalana, este clásico servirá como primera prueba de fuego para Peñarroya, que conoce bien lo que es enfrentarse al Real Madrid gracias a su periplo al mando de otros equipos ACB.

Las expectativas para esta temporada son altas. Hay jugadores y equipo para ganarlo todo a nivel nacional y competirle de tú a tú a los grandes de la Euroliga para clasificar a la Final Four, un objetivo crucial para este proyecto y que acabará dictando sentencia.

EL MADRID, UN IDILIO

El conjunto de la capital llega a esta Supercopa con un currículum casi perfecto. Ha ganado 10 Supercopas de España, incluyendo las últimas seis. Este Real Madrid, que cuenta quizás con la mejor plantilla del continente, es un equipo que suele arrancar las temporadas a ritmo de crucero, por lo que partirá como favorito en este primer clásico de la temporada. El pasado más reciente también rema a favor de los blancos, que se han impuesto en 7 de los últimos 9 enfrentamientos directos con el Barça, incluyendo el doloroso 3-0 en las semifinales de Liga Endesa el pasado mes de junio.

Barça y Real Madrid se enfrentarán en 'semis' de la Supercopa Endesa / Javi Ferrándiz

El Real Madrid tampoco ha vivido un mercado de fichajes tranquilo. Sergio 'El Chacho' Rodríguez y Rudy Fernández colgaron las botas y anunciaron su salida del club junto a otros como Vincent Poirer, Fabien Causeur y Carlos Alocén. Cuando la plantilla parecía cerrada definitivamente y a escasos días del inicio de la pretemporada, una llamada de la NBA irrumpió con fuerza en el camino de Guerschon Yabusele, que pondrá rumbo a 76ers tras unos buenos Juegos Olímpicos con Francia. Andrés Feliz, Rathan-Mayes, Ibaka y Garuba son las altas del verano para un Chus Mateo que consiguió que dos pilares como Hezonja y Tavares renovasen.

Este Madrid sigue siendo el mismo martillo pilón que hemos visto el último lustro, por lo que el Barça deberá rozar la perfección si quiere eliminar a su acérrimo rival en estas semifinales de Supercopa.