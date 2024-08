Cinco fichajes para devolver la ilusión al basket blaugrana

El Barça arrancó este lunes el nuevo proyecto del basket blaugrana después de la presentación de las cinco nuevas incorporaciones del equipo que esperan dar un vuelco a la situación vivida el año pasado donde no hubo opción a luchar por alguno de los títulos importantes.

Una ilusión en esta nueva etapa azulgrana que lanzó el presidente del club, Joan Laporta, que agradeció el esfuerzo de los jugadores por venir a jugar al Barça, al tiempo de la responsabilidad que conlleva vestir la camiseta azulgrana

“Estamos felices que forméis parte de la familia barcelonista, y desde la dirección deportiva, el staff técnico y las leyendas del club, os damos muchas gracias de estar con nosotros”, dijo Laporta, que les recordó la importancia de pertenecer a este club.

El presidente Laporta se dirige a los jugadores en la presentación / JAVI FERRANDIZ

La importancia del basket blaugrana

“El equipo de basket del Barça es muy importante para el club y para nuestra masa social. Es un deporte con mucho arraigo en Catalunya, una referencia en el Palau Blaugrana a la espera del nuevo, pero estáis en una de las secciones profesionales más importantes por el apoyo de los aficionados del club.

Para el directivo responsable de la sección, Josep Cubells, que definió las virtudes de cada jugador, tuvo palabras primero en agradecimiento al anterior técnico, Roger Grimau, al que definió como “una leyenda del Barça y que siempre tendrá las puertas abiertas al club”, dijo. Adelantó que la gira por China que arranca el próximo viernes aportará “unos ingresos económicos y es algo que tiene que ser habitual de cara al futuro”.

Los jugadores se mostraron un tanto parcos en palabras, aunque el denominador común era la alegría de formar parte del Barça a partir de esta temporada.

Frescura e ilusión

“Espero aportar frescura, soy un chico joven y espero también divertir a los aficionados y espero poder ayudar a mis compañeros”, comentó el joven base madrileño Juan Núñez.

Jugadores, dirección técnica y directiva, posa con los jugadores / JAVI FERRANDIZ

Para Kevin Punter, lo importante es que “estoy en el Barça después de lo sucedido el año pasado y mi intención es ser el máximo anotador de este equipo, por supuesto”, dijo.

Por su parte, Justin Anderson, tiene claro a lo que viene en su segunda experiencia en la Liga Endesa tras su paso por Valencia. “Espero ganar títulos esta temporada y trabajar duro para ayudar al grupo en lo que sea necesario”

Metu se estrena en Europa

Para Metu, en su primera experiencia en Europa, no lo dudó cuando llegó la oferta del Barça. “Ya tenía referencias del club así que no me lo pensé dos veces”.

Finalmente, Youssapha Fall, estaba feliz de poder convertirse en jugador del Barça, “un club que siempre ha estado arriba y espero ayudar en lo que sea necesario”.

Una presentación sobria pero con una ilusión evidente en el ambiente que este Barça quiere hacer cosas grandes esta próxima temporada por lo que exige jugar en un club como el blaugrana y por la afición, que volverá a estar al lado del equipo a muerte.