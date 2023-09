Brizuela: "Podemos salir bien parados de este ritmo frenético de partidos"

El nuevo escolta del Barça cree que el calendario ayudará al plantel a "ponerse las pilas" "Palencia y Real Madrid no van a ser partidos fáciles, es evidente, sobre todo el segundo", admitió

El escolta del Barça Darío Brizuela aseguró este jueves que el "ritmo frenético de partidos" que el cuadro catalán afrontará en el tramo inicial de la temporada puede ser positivo para que la plantilla se ponga "las pilas".

"Hay que hacerse a lo que nos toca. Si no es ahora, será más tarde, y no sabes las circunstancias en las que estarás después. Así que hay que tomárselo tal y como viene, que nos ayude a ponernos las pilas y unirnos cuanto antes. Creo que podemos salir bien parados de este ritmo frenético de partidos", analizó.

Brizuela atendió a los medios de comunicación en la pista del Palau Blaugrana, minutos antes de realizar el último entrenamiento previo al desplazamiento que les llevará a visitar el viernes al recién ascendido Zunder Palencia y el domingo al Real Madrid. "No van a ser partidos fáciles, es evidente, sobre todo el segundo", admitió.

"Estamos en un proceso de construcción y hay que tomárselo como más pasos a seguir para llegar a ser el equipo que queremos ser", explicó el internacional español, que subrayó la necesidad de "pensar primero en el partido de mañana" y no fijarse directamente en el Real Madrid.

"Sé lo que es para un recién ascendido jugar el primer partido en casa. Se vive con mucha energía. Será un ambiente difícil y las ganas que tendrán de jugar contra el campeón de liga siempre da un plus. Seguramente nos encontremos la mejor versión de Palencia. Habrá que igualar sus ganas e intensidad", alertó.

Brizuela espera "un partido largo", que no se resolverá "en los primeros veinte minutos", si bien aseguró que el Barça debe pensar en sí mismo para intentar "construir algo" y "jugar mejor juntos".

"Estamos bien. Contra el Joventut jugamos a un muy buen nivel. En la Supercopa no estuvimos a nuestro mejor nivel durante una rachas demasiado largas y ahí sufrimos. Este periodo consiste en intentar jugar el máximo de minutos posibles a nuestro mejor nivel. Estamos en ello. Cada vez las cosas están más asentadas. Va a llevar su tiempo, pero estamos en el buen camino", explicó.

Por último, el escolta explicó que se siente "bien" dentro del equipo y tiene "un rol muy parecido" al que ha desempeñado durante toda su carrera: "Salir desde el banquillo, intentar aportar energía y generar puntos".

"No he podido entrenar mucho por la situación de la selección y el golpe en la cabeza (en la Supercopa). Me ha resultado un poco complicado tener continuidad, pero me siento muy bien, con mucha confianza, muy arropado por todo el mundo y con ganas de devolver esa confianza", zanjó.