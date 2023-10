Barcelona - Efes, en directo: Euroliga 2023 hoy en vivo

20:15

Roger Grimau en su estreno como entrenador del Barça en Euroliga: "No me tienen que decir nada. Conozco perfectamente el club en el que estoy y su historia. Es una vorágine muy grande, hay cosas que me cuesta entender porque estamos empezando, pero nuestro discurso es el mismo y las ganas de mejorar también. El equipo crecerá en las próximas semanas", aseguró.