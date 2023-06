El Barça post-Mirotic, en marcha

A la baja de Nikola podrían unirse las de Sertaç Sanli, Mike Tobey y Kyle Kuric, que acaban contrato este año Otras carpetas sobre la mesa: Kalinic tiene una oferta del Estrella Roja, Nnaji está en el Draft y los derechos de Jokubaitis son de los Kniks

El Barça ha ganado la Liga Endesa y con este título ha salvado una temporada que quedó empañada por la eliminación de la Euroliga. Es un trofeo importante y un gran éxito ya que el equipo, en lugar de hundirse tras el varapalo europeo, se levantó y reaccionó a lo grande levantando la corona con un 3-0 ante el Madrid, algo que hacía años que no se conseguía.

Pero ni logrando este preciado título de la Liga ACB se salvará la sección de los recortes previstos por una entidad que necesita oxígeno económico y cuyo tijeretazo pasará por las secciones de manera contundente y sin paliativos.

En este ‘rush’ final, el Barça ha dado su mejor versión y además con un juego coral que se echó de menos en el ‘penúltimo’ tramo de la temporada, pero ello quedará para la historia ya que en los próximos días el equipo verá como va cambiando de aspecto. Unas caras desaparecerán y otras nuevas formarán parte de un grupo que deberá intentar hacer una transición lo menos traumática posible.

Es una gran pena que justo cuando el engranaje funcionaba milimétricamente se tenga que volver a desencajar para buscar la perfección con otras piezas.

Mirotic realizó una gran final pese a saber que no seguiría en el club | EFE

Jasikevicius, el primero

Si bien Sarunas Jasikevicius estuvo en entredicho tras la eliminación del Barça en la Euroliga y eran varios los directivos que no querían renovarle, el entrenador lituano ha demostrado que es capaz de gestionar al grupo y de encontrar soluciones para reconvertir un equipo desolado en un grupo campeón. Ello ha decantado la balanza, ha cambiado opiniones y el director general de la sección, Juan Carlos Navarro, ya dijo tras el título que la intención del club es renovarle.



| EFE

El mister es consciente de la situación económica del club así que estará dispuesto a negociar a la baja, pero habrá que ver hasta qué punto ya que parece que la intención del Barça es reducir a la mitad sus prestaciones.

Mirotic ya es pasado

El caso Mirotic se da por cerrado así que el actual líder del equipo no se vestirá más de azulgrana, una pieza difícil de sustituir tanto dentro como fuera de la pista. Pero el club tomó la decisión hace un tiempo y el hispano-montenegrino no seguirá pese a que tiene dos años de contrato. Tal y como ha evolucionado su caso, con cruce de declaraciones incluido, parece que las negociaciones no serán fáciles.

Y si Mirotic se marcha por tener una ficha alta y porque se esperaba un mejor rendimiento del jugador en Europa, sus compañeros Mike Tobey, Kyle Kuric y Sertaç Sanli podrían también con un pie fuera del Palau ya que acaban contrato esta temporada. Todo apunta a que ninguno de los tres seguirá en el Palau, pues que su marcha supondría una rebaja salarial importante.

Es una incógnita qué pasará con Nikola Kalinic que tiene una oferta del Estrella Roja sobre la mesa, aunque es cierto que su rol en el equipo ha ido de menos a más y últimamente se encontraba muy cómodo con el rol de más jerarquía que le otorgó Jasikevicius.

A Sanli le gustaría seguir en el Barça, pero acaba conytrato y no será fácil que renueve | EFE

Nnaji está en el Draft de la NBA, así que hasta que no se definan los elegidos la madrugada del jueves al viernes no se sabrá donde está su futuro inmediato.

Otra de las carpetas del Barça es la de Rokas Jokubaitis. Los derechos del jugador lituano pertenecen a los New York Knicks, aunque el base zurdo ya comunicó al Barça que su intentición es cumplir el contrato que le mantiene ligado hasta 2025.

Otro jugador con una ficha alta es Cory Higgins. El estadounidense tiene contrato con el Barça hasta 2024, pero las lesiones han condicionado el rendimiento del californiano de 34 años en las últimas temporadas.

Así pues, con las más que probables bajas del equipo hombres como Oscar da Silva deberán dar un paso al frente para que la transición sea lo menos traumática posible.

A vueltas con los cupos

El Barça se verá obligado a mirar en casa o al mercado nacional para cubrir los cupos con la marcha ya segura de Mirotic y la posible ‘huida’ de Nnaji a la NBA puesto que son dos cupos menos en la plantilla.

Así, los jugadores nacionales que quedarían en el Barça serían Alex Abrines, Oriol Paulí, Sergi Martínez. Podrían regresar los cedidos Michael Caicedo (Granada) y Agustín Ubal (Bilbao).