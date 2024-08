El Barça, importador de talento NBA

El Barça de basket tiene cerrada la plantilla de la próxima temporada. A la espera de lo que ocurra con el futuro de Dame Sarr, que se encuentra disputando con Italia el Eurobasket sub-18, Joan Peñarroya ya tiene confirmados a los 13 jugadores que vestirán la camiseta azulgrana en busca de títulos, y para dejar atrás un decepcionante curso pasado que se cerró en blanco.

Kevin Punter, Justin Anderson, Juan Núñez, Chimezie Metu y Youssoupha Fall son las caras nuevas, junto al técnico egarense, de esta nueva apuesta llevada a cabo en los despachos por la secretaría técnica. Las piezas anticipan un equilibrio más que interesante en la plantilla, con todas las posiciones bien cubiertas, contando con la versatilidad y polivalencia de varios efectivos, y con una experiencia en el banquillo que debe suponer varios pasos al frente en comparación con la anterior campaña.

En los últimos mercados, el Barça se está acostumbrando a importar talento procedente de la NBA. El club azulgrana ha cerrado en los pasados veranos varias operaciones de jugadores con pasado en la liga americana, hecho que ha permitido que prácticamente todos los efectivos de la actual plantilla barcelonista (a excepción de Joel Parra, Darío Brizuela y Youssoupha Fall) sepan lo que es jugar en la mejor competición del planeta, o bien tengan relación, como en el caso de Núñez, seleccionado en el pasado draft, y cuyos derechos pertenecen a los San Antonio Spurs.

Tomas Satoransky - 404 partidos

Tras despuntar en su primera etapa como jugador del Barça, el base checo dio el salto a la NBA de la mano de los Washinghton Wizards, franquicia en la que estuvo entre 2016 y 2019. Fue en el siguiente curso, en el 19/20, ya en los Chicago Bulls, en los que 'Sato' promedió 9,9 puntos por partido en la liga, su mejor media anotadora en una campaña. New Orleans Pelicans y San Antonio Spurs fueron sus otros equipos antes de regresar al viejo continente, de la mano del Barça. 404 partidos en total sumando temporada regular y playoff, en el que el checo actuó en muchas ocasiones al '2' por su altura, siendo un buen jugador de complemento, pero penalizado por su lanzamiento.

Tomas Satoransky, en su etapa en los Washinghton Wizards / EFE

Nicolás Laprovittola - 18 partidos

Hay que remontarse a la temporada 16-17, pero el mago de Morón también vivió su aventura NBA en los San Antonio Spurs, una franquicia en la que brillaron otros argentinos como Manu Ginobili o Fabricio Oberto. 'Lapro' llegó a la franquicia texana tras una buena temporada en Estudiantes, y allí disputó 18 partidos, antes de ser cortado y terminar aquel curso en Baskonia. Laprovittola anotó 3,3 puntos y repartió 1,6 asistencias por encuentro en su trayectoria en la liga americana.

Kevin Punter

El flamante fichaje del Barça para la próxima temporada no llegó, como tal, a disputar un solo partido en la NBA. Tras disputar cuatro años en las universidades de State Fair y Tennessee, en 2016, Punter no fue elegido en el draft, y probó suerte en la Summer League, de la mano de los Minnesota Timberwolves. Quedó allí la experiencia, ya que la franquicia de Minneapolis no le dio un contrato, y el exterior neoyorquino tuvo que hacer las maletas para poner rumbo al viejo continente. No le ha ido nada mal, visto lo visto.

Álex Abrines - 185 partidos

El alero balear estuvo tres temporadas en los Oklahoma City Thunder, antes de dar por finalizada su etapa en la liga americana por problemas de salud mental. En plena época post Kevin Durant, Abrines estaba 'encasillado' en el rol de 'tirador', algo que no le permitió explotar al 100% sus cualidades como jugador. En su año de 'rookie', promedió seis puntos por partido.

Álex Abrines, contra Juan Carlos Navarro en un Barça-Thunder disputado en el Sant Jordi / Javi Ferrándiz

Justin Anderson - 257 partidos

Seleccionado en la 21ª posición del draft en 2015 por los Dallas Mavericks, el alero nacido en Montross (Virginia) desarrolló prácticamente toda su carrera profesional en la liga americana (Mavs, Sixers, Hawks, Nets, Cavaliers, Pacers) a caballo también con equipos de la liga de desarrollo, antes de su llegada al viejo continente el curso pasado de la mano de Breogán, más la posterior finalización de temporada en Valencia Basket. En total, 257 partidos y una temporada 16-17, que concluyó en Philadelphia, en la que promedió 8,5 tantos por duelo.

Jabari Parker - 321 partidos

La apuesta con más riesgo de la pasada temporada y la que mejor salió, sin ninguna duda. Antes de "volver a recuperar el amor por el baloncesto en Barcelona", Jabari fue elegido en la segunda posición del draft de la NBA en 2014 por los Milwaukee Bucks. El que debía ser el nuevo Carmelo Anthony vivió un auténtico tormento con las lesiones en sus rodillas, algo que le hizo, entre 2019 y 2022, deambular por Bulls, Wizards, Hawks, Kings y Celtics. Con contrato con el club azulgrana hasta 2026, la puerta a un posible regreso a la liga está cerrada, al menos, este verano. En la 16/17, Parker promedió 20,1 puntos por partido en los Bucks.

Jabari Parker, con los Sacramento Kings / AP

Chimezie Metu - 263 partidos

Llamado a ser uno de los 'tapados' del Barça la próxima temporada, el interior estadounidense con pasaporte nigeriano vivirá su primera aventura en Europa tras seis años en la NBA, en los que militó en los San Antonio Spurs, Sacramento Kings, Phoenix Suns y Detroit Pistons. Este final de curso ha promediado 10,5 puntos y 6 rebotes, y a sus 27 años, llega en plena madurez al conjunto azulgrana

Jan Vesely - 162 partidos

Tras brillar como alero en Partizán, el checo fue seleccionado en la sexta posición del draft de 2011 por los Washinghton Wizards. Pero lo cierto es que su progresión en la liga americana no cumplió con las expectativas, y Fenerbahçe logró su regreso al viejo continente ofreciéndole un contrato más que atractivo. Tres temporadas en el conjunto capitalino, más una etapa final en los Denver Nuggets, con unos números ofensivos discretos: en su temporada de 'rookie', firmó 4,7 tantos.

Jan Vesely, junto al exazulgrana Gary Neal / EFE

Willy Hernangómez - 345 partidos

El pívot madrileño saltó a la NBA en 2016 de la mano de los New York Knicks, que cambiaron sus derechos a los Philadelphia 76ers en el draft de 2015, en el que fue elegido en la 35ª posición. Tras un prometedor año de novato en la gran manzana, con unos buenos 8,2 puntos y 7 rebotes, su protagonismo fue cayendo en la franquicia neoyorquina. Tras dos años en los Knicks, jugó tres temporadas en los Charlotte Hornets y otras tres en los New Orleans Pelicans, con poca presencia en pista, hecho que le hizo regresar a Europa, de la mano del Barça. En la 21/22, promedió 9,1 puntos, antes de ganar el Eurobasket y ser 'MVP' del torneo.