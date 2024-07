El Barça, 'obligado' a contar con Nnaji

El Barça continúa trabajando en construir una plantilla competitiva tras el fracaso de la anterior temporada, donde el conjunto azulgrana no fue capaz de levantar ningún título. Esta vez, el club culer ha confiado en Joan Peñarroya como nuevo entrenador para empezar una nueva y exitosa etapa.

En el terreno de las incorporaciones y, tras la llegada de Kevin Punter y a la espera del fichaje de Juan Núñez, la dirección deportiva azulgrana sigue rastreando el mercado en busca de un alero y un ala-pívot que puedan reforzar al equipo.

También se espera alguna baja en la plantilla. De hecho, Rokas Jokubaitis lo tiene todo apalabrado con el Zalgiris para volver a la que fue se casa, a falta de llegar a un acuerdo con el Barça para poder sellar su salida tras tres temporadas en el Palau.

Otro de los que parecía tener todo de cara para marcharse era James Nnaji. El pívot nigeriano tenía la intención de dejar el cuadro catalán para iniciar su aventura en la NBA, concretamente en los Charlotte Hornets, todo un sueño para el jugador como ya ha declarado en varias ocasiones.

Sin embargo, el interior todavía no dará el salto a Estados Unidos, puesto que se sometió a una operación de espalda que le tendrá un largo tiempo de baja. Por ello, el Barça no tendrá más remedio que contar con el pívot nigeriano al menos un curso más. No obstante, será complicado que pueda gozar de minutos, ya que tiene una competencia feroz con Jan Vesely y Willy Hernangómez en el puesto de '5'.