Barça-Mirotic: Habrá acuerdo amistoso

Pese a la tensión de antes de la final y el cruce de declaraciones se han limado las asperezas El gran rendimiento del jugador ante el Madrid y la consecución del título, las claves de la ‘reconciliación’

Siempre seré del Barça”, “el Palau será siempre mi casa”, “no quería marcharme, aquí he sentido más amor que nunca”, “os quiero culés”, “me he quitado un peso de encima, la afición merecía este título”... y así podríamos seguir con todas las frases que ha dicho Nikola Mirotic desde que supo que no seguiría en el Barça y tras ganar el título de Liga.

Y todo ello venía precedido de un ambiente tenso entre el jugador y el club un ‘mal rollo’ que quedó plasmado en una entrevista concedida por el hispano-montenegrino sin permiso del club, justo antes de que arrancara la final ante el Real Madrid, donde aseguraba que no le habían ofrecido una rebaja salarial. La réplica de Juan Carlos Navarro asegurando todo lo contrario enturbió la relación.

Era una incógnita como recibiría el Palau a Nikola tras sus declaraciones y la reacción fue una ovación. El Palau le quiere y se lo hizo saber. En la final, el ala-pívot resultó ser decisivo, respondió con un nivel de juego espectacular incluso acabando como MVP.

Ello, junto a la consecución del título, limó de raíz las asperezas. Hubo ‘borrón y cuenta nueva’ y volvieron los abrazos y las lágrimas en el Wizink Center levantar la Copa.

Hora de negociar

Y será este ambiente nada hostil y de voluntad de acuerdo con el que Barça y Mirotic iniciarán las negociaciones para la rescisión del contrato del que ha sido el mejor jugador azulgrana los útimos cuatro años.

El interés para cerrar el acuerdo lo antes posible es mutuo. El Barça quiere saber de cuánto dinero dispone tras indemnizar al jugador y de esta manera buscar en el mercado los jugadores necesarios para reconstruir el equipo.

Todo apunta a que el club y Mirotic acordarán su salida rápido | DAVID RAMÍREZ

Además cuanto antes lleguen a un acuerdo club y jugador se presume que la indemnización será más baja Si no hay acuerdo y el montenegrino decide demandar al club como ya ocurrió con Pierre Oriola, presumiblemente la cantidad a pagar por parte del club sería superior teniendo en cuenta que Mirotic tiene contrato en vigor de duración hasta 2025.

Los beneficios

Por su parte, el jugador debe decidir su futuro de cara a la próxima temporada y todo apunta a que será el Olympia de Milan. Aunque todavía no es oficial, es más que probable la llegada de Mirotic al país vecino donde, además de jugar en un equipo de Euroliga al que puede ayudar a acceder a los play-off, vería unos altos beneficios fiscales ya que en Italia tributaría el 15% en lugar del 47% con el que ‘lidia’ actualmente en España. Pero el conjunto italiano no esperará eternamente así que cuanto antes se cierre el acuerdo con el Barça, mejor. Y será de manera amistosa ya que ambas partes así lo desean. Los próximos días serán decisivos.