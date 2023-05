El Barça cuenta con Jasikevicius para el nuevo proyecto

El técnico azulgrana acaba contrato y si quiere seguir, deberá adaptarse a la nueva situación económica del club y con una plantilla remodelada El lituano se encuentra feliz en Barcelona con su familia, y no descarta continuar aunque será con un sueldo a la baja. No lo cerrarán hasta que acabe la Liga Endesa

La revolución que quiere implantar el Barça en la sección de baloncesto podría no afectar directamente al técnico, Saras Jasikevicius, ya que la directiva azulgrana, a pesar de haber fracasado el equipo tres años consecutivos en la Final Four, valora el trabajo del entrenador lituano y también porque cuenta con el favor del aficionado culé al que no señalan como gran culpable de lo sucedido estos años.

En el Barça consideran que Saras encajaría en el nuevo proyecto que quiere implantar la sección, con una drástica reducción del presupuesto y que posiblemente se llevará por delante algunos jugadores de la actual plantilla para sustituirlos por otros que puedan tener proyección aunque no den un rendimiento inmediato de cara a luchar por los grandes títulos.

El actual entrenador del Barça, igual de contrariado que cualquier culé por lo sucedido en la Euroliga estos tres últimos años, siente que todavía le debe al Barça un gran título europeo, pero visto el modelo actual que no ha funcionado, estaría dispuesto a dirigir al equipo pensando en un proyecto ganador aunque a medio plazo, no de inmediato.

Sin fichajes de relumbrón

No es fácil renunciar a luchar por la Euroliga, aunque la situación económica del Barça no le permitirá fichar jugadores de relumbrón como ha hecho en los últimos años y deberá fijarse en jugadores de proyección y por supuesto, con una ficha mucho más pequeña para aligerar la masa salarial que está totalmente desorbitada y el Barça, con el objetivo de meter el bisturí manera drástica.

El general mánager de la sección, Juan Carlos Navarro, al que algunos también ponen en el punto de mira a la hora de confeccionar la plantilla, sabe que el presupuesto bajará considerablemente y la intención es recuperar a algunos de los jugadores cedidos, y trabajar con los jóvenes.

En el club ven básico que el equipo cuente con jugadores de referencia formados en el club, cosa que no ha sucedido en los últimos años y algunos de ellos han hecho las maletas para irse a la NBA como sucedió con Bolmaro o puede ocurrir con Nnaji, infrautilizado esta temporada y que se ha inscrito en el draft de la NBA a pesar de tener contrato con el Barça hasta 2027.

Un caso diferente al de Mirotic

Lo cierto es que la situación de Jasikevicius no es la misma que la estrella del equipo, Nikola Mirotic, que tiene contrato en vigor y por lo que puede tiene la sartén por el mango a la hora de negociar una posible reducción.

Saras acaba contrato y es libre para negociar con el Barça o irse a donde quiera, así que el acuerdo de seguir en el club blaugrana llegará fruto del acuerdo de ambas partes, algo que no parece tan factible en el caso del montenegrino.