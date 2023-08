El Barça CBS ya está en Andorra con dos nuevos fichajes y sin Anna Cruz

El equipo azulgrana se ha desplazado a Encamp para llevar a cabo la primera semana de entrenamientos El futuro de la base internacional es una incógnita tras haberse modificado su contrato

El Barça CBS ya ha arrancado oficialmente la pretemporada. El equipo que dirige Isaac Fernández, cuya renovación fue anunciada el lunes, se encuentra en Encamp para arrancar con el trabajo. Un escenario, el de la localidad andorrana, habitual para las secciones del club azulgrana.

Tras definirse la plantilla definitiva con la que contará el equipo de cara al próximo curso, a los fichajes ya anunciados de Paula Ginzo, Lola Pendande y Destiny Harden, hay otras dos caras nuevas que han llegado al Barça CBS: la polaca Julia Drop, exterior de 1,74 metros, y Karla Erjavec, base croata de 24 años que disputó la pasada temporada en los Miami Hurricanes de la liga universitaria estadounidense. Además, la joven Irene Broncano, plata con España en el Mundial Sub-19 este verano, también está reforzando el equipo.

Las jugadoras que siguen de la temporada pasada

Un equipo en el que repiten, de la pasada temporada, Lucia Navarro, Jolene Anderson, Kristina Rakovic y Carolina Guerrero. Por el momento, son las únicas, a la espera de ver que sucede con Anna Cruz.

Los motivos del 'Caso Anna Cruz'

Y es que, en una información avanzada por Xavi Ballesteros en 'L'esportiu' y que ha podido confirmar SPORT, la base internacional no se ha subido al autocar para ir a Andorra y no forma parte de la expedición. ¿El motivo? Cruz firmó el contrato de renovación con el Barça CBS el pasado mes de junio, y llegó a pasar revisión médica la pasada semana. Pero se ha encontrado que le han modificado el contrato y que las condiciones eran distintas e inferiores a lo acordado. Por lo tanto, la presencia de Cruz en el equipo no está garantizada y quedará por ver hacia donde se conduce la situación.

La postura del Barça tras las últimas informaciones publicadas por SPORT

El Barça, que tras las informaciones aparecidas en las últimas horas en este diario en las que se resumía la situación del equipo tras acabar la pasada temporada, ha querido confirmar a SPORT que cumplen de manera completa el convenio que tienen firmado con el CB Santfeliuenc, y que la apuesta por el baloncesto femenino es "total", resaltando el papel como el principal club de femenino en la capital catalana.

El debut en la pretemporada

Isaac Fernández y sus jugadoras disputarán el primer amistoso de temporada este jueves 31 de agosto a las 20:00h (CET) ante Cadí La Seu.