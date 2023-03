La ambición de Saras: "Ahora queremos más"

"Encontramos al que mejor estaba en cada momento, primero Tobey y después Mirotic", comentó Jasikevicius "Hemos conseguido meternos en los play-off, pero no nos conformamos, recalcó un excelente Mirotic (26 puntos)

Pese a la decepción que supuso caer en cuartos en la Copa y a alguna derrota evitable, a Sarunas Jasikevicius el equipo le transmite buenas sensaciones y se mostró satisfecho tras lograr el pase a cuartos con una trabajada victoria en la pista del Panathinaikos por 72-86.

“Está bien. Es obvio que era uno de nuestros primeros objetivos, pero queremos más. Es difícil ganar fuera de casa y esta victoria nos da alegría. Supimos encontrar al que mejor estaba en cada momentos, primero con Tobey y después con Mirotic. Aunque cometimos 18 errores con el balón y a que Papagiannis nos hizo daño en el primer cuarto, a partir de ahí ganamos la batalla de los rebotes”, reflexionó el lituano.

"Efectivamente sentimos la presión por ganar este partido y es algo que queremos. Personalmente he sentido presión desde que tenía 16 años. Es bueno tener presión. Tenemos buenos jugadores para ello y estamos mejorando en este sentido durante la temporada", añadió el extécnico del Zalgiris.

Un Saras más contento de lo habitual también aprovechó para recordar sus dos etapas como jugador en el club 'verde'. "Felicito a mis jugadores por la victoria y quiero dar las gracias a la gente por la acogida. Siempre me trae buenos recuerdos cada vez que vuelvo aquí y estoy muy feliz. Tengo una relación muy cálida con la gente del Panathinaikos", confesó.

En la misma línea que el técnico, Nikola Mirotic huyó de triunfalismos tras la clasificación para los cuartos de final. "Es un gran sensación haber ganado este partido tan duro. Sabíamos que ellos iban a pelear mucho. Hemos conseguido meternos en los play-off, pero no nos conformamos. Estamos en buen momento, estamos mejorando como equipo y tenemos que seguir adelante", comentó el astro blaugrana.

Nikola Mirotic brilló en todas las facetas del juego | EFE

Fiel a su característica humildad, 'Niko' restó importancia a su partidazo con 26 puntos y +26 de valoración, porque "es todo gracias a mis compañeros. Me pasan la bola y no es solo un tema de meter puntos, sino que estoy disfrutando. me encanta jugar aquí en el Oaka y es verdad que me encuentro bien".

Otro que sigue creciendo a medida que transcurre la temporada es Tomas Satoransky, quien rozó el triple-doble con ocho puntos, nueve rebotes y nueva asistencias. "La verdad es que no tenía ni idea de que llevaba esos números. Aquí lo importante es la victoria y que hemos conseguido el primer objetivo. Tobey ha jugado muy bien y Niko también. Estoy muy contento", señaló el checo.