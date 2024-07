Alex Terés: "El trabajo que hacemos con los jugadores es nuestra fuente de orgullo"

La cantera del Barça de basket cerró una temporada 23/24 cargada de éxitos y títulos. El buen trabajo llevado a cabo durante los últimos años, fue refrendado por la consecución de los campeonatos, tanto de Catalunya como de España, del mini, infantil, cadete y júnior azulgrana.

Uno de los principales 'culpables' de este éxito es Alex Terés, secretario técnico de la base azulgrana desde 2022, y que atiende a SPORT en la Ciutat Esportiva del club para pasar balance de la campaña, pero también para descubrir cómo es el funcionamiento de la cantera.

La temporada acaba con doblete de Campeonato de Catalunya y Campeonato de España con los equipos mini, infantil, cadete y júnior. ¿La palabra satisfacción se queda corta?

Queda bien, estamos satisfechos. Pero yo siempre creo que hay una satisfacción interna que tiene que ver con muchas más cosas que no son los resultados. Esa satisfacción ha podido existir en años anteriores, a pesar de que los resultados no han sido estos. Y luego hay una satisfacción de que, evidentemente, cualquier persona que hace un trabajo necesita sentirse un poco respaldado y creo que los resultados respaldan. No digo la posición de trabajo, digo el trabajo que toda la cantera, todo el cuerpo técnico de todos los equipos, hace aquí todo el año. La satisfacción real es la satisfacción de ver cómo han estado trabajando no solo este año, sino los otros años.

¿Esperabais este éxito a principio de temporada?

La verdad es que no. No es que no te lo plantees, en el sentido en el que evidentemente eres el Barça, tienes que estar ahí para competir, y forma parte de la educación que les queremos dar a los chavales y vas a querer ganar todo. Y no hemos ganado todo, también perdimos la Euroliga júnior. Entonces, la expectativa era "vamos a intentar luchar por todo", y que creo que se ha cumplido. Al final, durante, todos estos campeonatos de Catalunya y de España, ha habido situaciones en que un punto más, un punto menos, marcan la diferencia entre ganar o no ganar. Esto es totalmente eventual y este año va así, y el año que viene irá de otra manera, sin que matice para nada el trabajo que hacemos, Evidentemente de puertas para afuera la historia ha quedado perfecta, pero queda ese matiz ahí.

¿Hay algún campeonato que tenga más mérito que otro?

Cada uno tiene su historia. A nivel infantil, por ejemplo, se ganó el Campeonato de España el año pasado, pero hacía cuatro años que no se ganaba la Minicopa, y el historial de los últimos años realmente demostraba que era muy difícil ganarla. Cada categoría tiene su historia. El Mini acaba de empezar ahora y tampoco sabíamos bien dónde estábamos, porque los mini son un equipo nuevo. Yo no le doy mucha relevancia ni mucha importancia a ninguno. Como te decía, yo sé que queda como muy de discurso oficial, pero realmente yo me lo creo. Mi satisfacción, la de Alfonso Alzamora y la de todo el mundo es el ver cómo lo hemos hecho durante todo el año.

Alex Terés, secretario técnico de la base azulgrana / Dani Barbeito

¿Sustituirías todos estos éxitos a cambio de que un grupo de estos jugadores pueda vivir del basket?

Y tanto. Es que estos éxitos de ganar, a nosotros no nos sirven de nada. Queda bonito, vale. Pero más allá de la estética, no sirve de nada. Lo que nos sirve aquí es, si con el trabajo que hacemos con ellos cada día, que es la fuente de nuestro orgullo, cuando pasen los años, podamos decir "mira, pudimos trabajar muchos años con este, este y este y al final les ha servido para ellos", porque al final lo que hacemos aquí es para ellos. La respuesta es sin duda lo cambiaríamos, yo lo cambiaría.

¿Cómo son los entrenadores de la base y qué criterios seguís para elegirlos?

Es una muy buena pregunta. Yo llevo muchos años en esto y siempre hay mucho debate sobre qué es un buen entrenador y qué es un buen entrenador de formación. Al final lo que tiene que funcionar es la estructura, no tiene que funcionar el entrenador. Entonces, para mí, el mejor entrenador de formación para esta estructura que tenemos es el que entiende completamente la particularidad de entrenar en el Barça y la particularidad de la estructura en la que trabaja. Creo que tener continuidad aquí es una cosa que tiene mucho más valor de lo que puede ser tener continuidad en otro sitio. Estábamos este año los mismos del año anterior y los mismos que estaremos el año que viene. Valoro mucho que gente que ha estado aquí de ayudante pueda empezar de primer entrenador. Valoro mucho que tengan esta combinación entre conocimiento del juego, capacidad docente y capacidad de adaptarse a lo que son las demandas de aquí, porque lo más normal en un entrenador es que él quiera ser entrenador del Barça, con lo que ello supone para él ganar sus cosas. Y creo que ser capaz de hacer esta adaptación mental, de decir "no entrenas en el Barça, trabajas en el Barça pero eres entrenador de niños del Barça", tener este triángulo de cosas de conocimiento, capacidad de adaptarse y la capacidad de ser docente para mí es lo que hace que los que tenemos ahora son los mejores. Entonces, si supiera que hay otro que es mejor, pues intentaría traerlo, repito, para beneficio de los chicos. Y yo hablo mucho con ellos. Pero lo principal son los chavales, el foco en los chavales y los que lo rodeamos, que son los entrenadores, tienen que servir para empujar los chavales, no para que los chavales empujen a los entrenadores a no sé dónde.

¿Cuántos equipos compiten en la cantera del Barça?

Ocho, lo que pasa que no cada equipo tiene sus jugadores. Tenemos ocho equipos compitiendo y tenemos jugadores para seis equipos. Y luego tenemos la escola.

¿Cómo es un día tuyo durante la temporada?

Pues llego a la Ciutat Esportiva muy pronto, sobre las ocho o así. Depende del día de la semana que sea nos orientamos más a la organización del próximo fin de semana y del siguiente, y eso es un poco lo que hacemos por la mañana antes de que entrene el Barça B. También la organización de cara a las familias, no cada jugador juega con el mismo equipo cada fin de semana ni con los mismos compañeros. Entonces, para informar un poco a las familias, esto necesita un poquito de arquitectura y de organización. Luego ya entramos en temas organizativos más de pista, con los entrenamientos individuales y el entrenamiento de grupo del Barça B. Al mediodía descansamos un poco, y ya luego empezamos a entrenar otra vez con los entrenos individuales de primera hora de la tarde, o de pequeño grupo. Y a partir de las seis empiezan a llegar los jugadores y hay entreno hasta las 21:00 de la noche o así.

Alex Terés, en uno de los polideportivos de la Ciutat Esportiva del Barça / Dani Barbeito

¿Y ahora, sin competición?

Es diferente. No hay que organizar partidos, no hay que organizar equipos, no hay que informar a las familias, pero hay que acabar de cerrar todas las cosas que se tienen que cerrar aquí. Tienes muchos jugadores, donde hay jugadores que llegan, hay jugadores que se van, hay jugadores extranjeros que viven en La Masía. Hay que organizar el viaje, ese tipo de cosas y montar los equipos para el año que viene, con todo lo que conlleva infraestructura, papeleos, etcétera que estamos metidos ahora.

¿Cómo funciona la red de scouting en la cantera del Barça?

Es una pregunta muy amplia. Yo te lo resumiría diciendo que tenemos un responsable de scouting que es un poco nuestro responsable, que es Rubén, y también del primer equipo. Entonces a nosotros, él es el que nos lleva un poco el scouting de 14 años hacia arriba. Y cuando me hablas de la red, es más un poco la red de Rubén, porque él tiene sus contactos con los agentes, con gente que él conoce y él es el que analiza, filtra y nos hace llegar un poco los informes más filtrados. Y luego de 14 años hacia abajo, pues sí que tenemos los entrenadores que trabajan aquí con nosotros, hay un responsable que es Oriol, de diseñar y dirigir un poquito todo esto.

¿Con qué facilidades cuentan los deportistas con los que trabajáis?

Creo que son significativas. Una es la ayuda en el transporte tanto para ir como para volver que han tenido hasta el día de hoy. Desconozco como será el año que viene. Tienen a su disposición todo el servicio médico, un servicio de fisioterapia muy importante, psicología, nutricionista, tutor, que es un poco el vínculo con los padres para entender un poco a cada chaval en su particularidad individual y cómo vive su mundo escolar, su mundo familiar. Intentamos que estén bien acompañados en ese sentido.

Alex Terés explicó a SPORT el funcionamiento de la cantera del Barça de basket / Dani Barbeito

¿Qué valoración haces del flujo de jugadores formados en la base y las oportunidades que tienen en el primer equipo?

No lo puedo valorar, pero no para escurrir el bulto. Sencillamente, el mundo del primer equipo es un mundo profesional de primerísimo nivel, donde los responsables deciden siempre quien ellos consideran que, dadas todas las circunstancias que hay que tener en cuenta en este club, pueden conformar la mejor plantilla para competir a primer nivel, que es lo que se le pide al primer equipo. Nuestro trabajo es preparar tan bien como podamos jugadores por si el primer equipo considera que pueden formar parte de la primera plantilla. No podemos ser tan reduccionistas en el sentido de "bueno, hay que coger jugadores". Hay que cuadrar, hay que ganar y hay que competir. Tener cantera de basket obliga a que la gente que trabajamos en ella nos esforcemos cada día en que los jugadores lleguen hasta los 18, 19 años en las mejores condiciones posibles por si se necesitan. Y luego hay que aceptar que el primer equipo, dentro de su mundo ultra competitivo en Euroliga, diseñe su propia plantilla, sin perjuicio de que "ay, es que este año no han cogido a nadie. Es que llevan 50 años sin coger a nadie. No es que han cogido a alguien diez años seguidos", Creo que hay que evitar que se contamine una cosa con la otra.

Uno de los nombres propios esta temporada ha sido el de Kasparas Jakucionis. ¿Cómo de impresionados os ha dejado su temporada?

Llegó hace tres años, cuando era cadete de segundo año. Tuvo bastantes problemas a nivel físico, de espalda. Le costó mucho arrancar, y es verdad que la 22/23, con Roger Grimau, Víctor Sada y compañía, hizo una mejora brutal, y este año ha seguido dando esos pasos adelante. Su paso por aquí ha sido ejemplar para cualquier chico del extranjero que viene a representar al Barça. Es un poco el espejo. Ha sido el primero a la hora de trabajar, el primero a la hora de insistir, el primero a la hora de aprender el idioma, más allá de que luego en la pista sus actuaciones han sido espectaculares permanentemente.

El jugador seguirá su carrera en la Universidad de Illinois. ¿Cómo se gestiona como club y si es algo que entendéis?

No nos queda otra que entenderlo. ¿Cómo no vamos a entender a un chico que con 18 años decide que su carrera vaya para que no vaya para allí? Yo creo que estos chavales parecen jugadores de baloncesto, pero son chicos. Entonces, creo que, con la misma libertad con la que él escogió el Barça como camino para formarse, si él ahora ha querido escoger la universidad americana para seguir formándose como jugador de baloncesto... Nosotros podemos pensar que nos hubiera gustado más A o B, pero respetamos, entendemos y comprendemos, y especialmente a un chico como él.

¿Este éxodo hacia las universidades americanas se puede evitar de alguna manera?

Creo que solo necesita remedio lo que es un problema, y no tengo claro que lo sea. Igual lo que necesita es una comprensión, una paciencia, un ajuste a la nueva situación. Si hubiera que hacer algo, creo que el único remedio pasaría por una unificación de criterios general de todos los clubes, incluso a nivel FIBA, para poder hacer algo. A mí me parece que estos chicos de 18 años, si echamos la mirada atrás, es muy difícil, pero no solo en el Barça, que con 18 años puedas estar a nivel Euroliga. Si estos chicos han encontrado un sitio que nosotros no les podemos ofrecer donde seguirse desarrollando y compitiendo contra chicos de su franja de edad de 18 a 21, más allá de lo económico, a nivel deportivo no podemos competir con ellos. La NBA tiene las plazas que tiene, se vayan cinco chicos de Europa para allí o se vayan 80, cuando acaben su carrera universitaria, los nuestros y los de los otros equipos, o van a ir a la NBA o van a acabar volviendo a Europa. Igual cuando vuelvan, esos chicos están más formados que cuando han salido de aquí. El que me esté dejando matices y me esté dejando cosas por el medio, como ¿qué sentido tiene invertir en alguien en la cantera si luego no va a saber si vuelve? Bueno, es eso, es una inversión. Y luego, cuando vuelvan, pues bueno, si hemos conseguido que ellos sientan el Barça, que sean culés, que quieran jugar aquí antes que jugar en otro sitio.

Alex Terés presencia uno de los entrenamientos del Campus del Barça de basket / Dani Barbeito

¿Qué valoración haces de la primera temporada de Mohamed Dabone en el Barça?

La valoración con Mohamed tiene que ser muy cogida con pinzas, y me parece que es entrar a no ayudar a lo que es nuestro objetivo, que es su desarrollo, porque entrar a particularizar sobre un chaval tan joven en un club donde hay tantos chavales jóvenes, me parece que ni toca ni es apropiado. Y sobre todo, más allá de si es apropiado o no, no ayuda a que todo el engranaje funcione, porque tendría que hacer valoraciones de todos los chicos y tal. Entiendo perfectamente que Mohamed por la estética, por el impacto y tal, es un chico que llama la atención, pero a pesar de que estemos aquí en la entrevista, mi objetivo sigue siendo el mismo: A ver cómo de bueno podemos conseguir que Mohamed sea. Y en ese sentido, creo que entrar a valoraciones con él tiene poco sentido. ¿Qué es un chico joven que ha tenido mucho impacto? Sí. ¿Qué le falta muchísimo por aprender y que muchísimo es muchísimo y que su estética confunde? También es verdad. El año que viene seguirá en el Barça formándose.

¿Cuál es el consejo más repetido que le dais a los jugadores?

Que vivan el presente, que estén totalmente cogidos a lo que están haciendo hoy. Realmente, para estos chavales es muy difícil entender lo chulo y lo bonito que es lo que están haciendo hoy. Y otro es que fallar no les define. Como reaccionan a sus fallos, es lo que les define, porque a veces pesa un poquito la camiseta. Todos lo quieren hacer muy bien, pero tampoco saben muy bien lo que significa hacerlo muy bien. Ese mensaje de que se atrevan, de que fallen, de que se equivoquen las veces que sean y que dejen que la reacción a ese fallo sea lo que les defina a ellos como jugadores y como personas. Creo que es un mensaje bastante transversal.