Ainhoa López, de vuelta a las pistas con el Barça tras superar un cáncer

El Barça CBS debutó en la LFEndesa con una amplia victoria (49-96) contra el Leganés La catalana estuvo 8 meses apartada de las pistas tras diagnosticarle un linfoma de Hodgkin

Ainhoa López, jugadora del Barça CBS, volvió a las pistas tras superar un linfoma de Hodgkin, que le mantuvo 8 meses apartada del baloncesto. La catalana hizo la canasta más importante de su vida contra el cáncer.

Se le diagnosticó la enfermedad el pasado 19 de enero. En febrero empezó con el tratamiento de quimioterapia, y en mayo la radioterapia. El día 8 de julio recibió el alta médica.

"Se te para la vida y te centras en curarte. El resto es extra. Pero yo era tan positiva que estaba convencida que me curaría para volver a jugar. No sé si para empezar la temporada, que esto ya es lo inimaginable", dijo en una entrevista para TV3.

Bufffffff no tengo palabras. Tan solo puedo decir que REMISIÓN COMPLETA✅💪🏽 gracias a todos/as por estar ahí y darme esa fuerza que necesitaba. Tot pasa per alguna raó i ara mateix no puc ser més feliç. ALTA MÉDICA! #fuckcáncer #vamoscontodo