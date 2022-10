Ainhoa López: "Sueño con volver a disfrutar sobre una pista de baloncesto"

Tras superar un linfoma de Hodgkin detectado a principios de año, la jugadora del Barça ha regresado al equipo para disputar la Liga Femenina Endesa La exterior azulgrana atiende a SPORT: "El cáncer te lo quita todo, pero mi familia me ha ayudado en los peores momentos, que es cuando más se ve"

El pasado mes de febrero, la vida de Ainhoa López (Barcelona, 1997) dio un giro radical. La joven jugadora del Barça CBS, sección azulgrana femenina de baloncesto, anunció que padecía cáncer al diagnosticarle un linfoma de Hodgkin. Las muestras de cariño y apoyo se sucedieron durante todo el periodo en el que López tuvo que someterse al tratamiento, y en julio, la pesadilla finalizó.

Y es que el día 8, sus palabras 'REMISIÓN COMPLETA' fueron la mejor noticia para un equipo que algunas semanas antes había logrado el tan ansiado ascenso a la Liga Femenina Endesa. Tras varias temporadas luchando por subir, el objetivo se hizo realidad. Y en el proyecto en la máxima división estatal de baloncesto femenino, no podía faltar una Ainhoa López que recibe a SPORT en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, tras haber arrancado la temporada con una gran victoria a domicilio ante el Leganés (49-96).

Primero de todo, déjame que te pregunte cómo te encuentras

La palabra que me define ahora mismo es feliz. Estoy contenta no solo de llegar a la pretemporada como una más, sino por el hecho de llegar con un buen nivel tras recibir el alta el 8 de julio. Me ha dado tiempo a prepararme físicamente para tener el nivel que tenía antes y estoy con muchas ganas de vivir el debut del club en Liga Endesa.

En este inicio de temporada os ha tocado vivir la inundación de vuestro pabellón en Sant Feliu...

Ante una catástrofe natural que no se puede controlar, el club lo gestionó bien con el Barça y estamos entrenando perfectamente en las instalaciones de la Ciutat Esportiva. Nuestro pabellón ya está prácticamente recuperado, con el nuevo parquet instalado, pero sí que fue un poco 'shock'.



2022 ha sido un año muy intenso para tí a nivel personal. ¿Cómo lo calificas?Caótico, sobre todo por lo impactante que fue la noticia tanto para mí como para mi familia. Pese a ello, también hemos tenido la buena noticia de estar curada y de poder hacer vida normal, jugando al baloncesto. Espero que a nivel de salud todo siga igual, y a nivel del equipo, intentar conseguir los objetivos con trabajo y esfuerzo en la pista.

¿Qué pensamientos te vienen a la cabeza sobre la etapa más complicada que te ha tocado vivir este año?Me quedo con vivir el presente. Es inevitable pensar en el futuro, tener expectativas, pero cuando te pasa algo así aprendes a vivir el día a día y a valorar lo que tienes. Es triste pero no deja de ser verdad que cuando pierdes algo es cuando más lo valoras. El cáncer te quita tu vida normal, te quita todo porque te centras en curarte. He tenido también la suerte de contar con toda mi familia y su ayuda, y eso en los momentos difíciles es cuando más se ve.

Los periodistas somos demasiado insistentes a la hora de preguntar sobre ciertos temas delicados. ¿Como te sientes cuando te preguntamos sobre el cáncer que has superado?

Hay de todo, pero siempre he tratado de naturalizarlo, ya que es una enfermedad que le puede ocurrir a cualquier persona, incluso al azar, ya que en mi caso este cáncer no es hereditario. Pero también pienso que mi caso puede ayudar a personas que lo estén viviendo, y al ser deportistas, contamos con ese foco mediático que otras personas no tienen y puedo darle mayor visibilidad. Me lo tomo como que puedo ayudar a alguien y darle esperanzas de que en mi caso, ha habido un buen pronóstico y que se puede salir de ello.A alguien como tú, con una sonrisa siempre en la cara, ¿el cáncer te ha cambiado la manera de ser?

Un poco te cambia, sí. Creo que toda experiencia traumática te cambia la perspectiva sobre la vida, de valorar las cosas el doble. Y también creo que soy una persona más madura a nivel emocional, de controlar mis emociones y conocer mejor mi cuerpo. No soy la misma porque han pasado muchas cosas por mí todo este tiempo.¿Cómo se siente tu cuerpo ahora que ya has vuelto a jugar con normalidad a basket?

Cada vez mejor. Si que viniendo del tratamiento y de la inactividad, a principio de temporada lo notaba más a nivel cardio. Es lo que tiene haber estado siete meses parada, con el tratamiento invasivo en todo el cuerpo, y sí que necesitaba coger sensaciones en los entrenos y en partidos. En nada volveré a estar al nivel que tenía, pero la verdad que me siento bien y no he notado ninguna dificultad.

De qué manera tan positiva habéis arrancado en liga, con la contundente victoria ante LeganésÍbamos muy motivadas por lo que implicaba el hecho de debutar con esta camiseta en Liga Femenina, la ilusión, las ganas... también tenemos una plantilla en la que ocho de nosotras logramos el ascenso. Tenemos un grupo unido y eso ayuda a que nos entendamos, que el proceso de adaptación sea más rápido. Hemos empezado muy bien, con muchas ganas y energía, y ahora vamos partido a partido, es algo positivo haber empezado con victoria a domicilio y este es el camino a seguir.

Anotaste tres triples en la jornada inaugural que celebraste de manera muy efusiva. No sé si esa reacción va en tu manera de serSoy así, lo celebro todo (entre risas). Es mi manera de ver el juego y de estar focalizada en el partido, motivar al equipo y no perder la concentración.

¿Qué objetivo tiene el equipo en esta temporada de debut en Liga Femenina?Sabemos que todos los partidos van a ser una guerra por la gran competencia, y el objetivo realista, una vez hemos llegado a esta liga, es consolidarte y mantenerte. Hay que conseguir la permanencia, pero sin dejar de ser ambiciosas como se vio en el primer partido y siempre querer más. Lo que tenga que venir, vendrá pero siempre con trabajo.

¿Os veremos en el Palau Blaugrana esta temporada?

Si fuera por mí, sí (entre risas). Tengo la espinita de no haber podido estar en la pista el partido que jugó el equipo el pasado curso, y este año creo que es un buen año para volver a repetirlo por la gran respuesta que tuvo la afición y creo que tendremos más de un partido allí.¿Te has marcado algún sueño para este año?

Después de la enfermedad mis objetivos cambian mucho, pero además de mantenerme con salud, quiero volver a disfrutar en pista como venía haciendo los últimos años en el Barça y hacer mejor al equipo. Y aunque te he hablado de objetivos realistas, clasificarnos para la Copa de la Reina sería un sueño que me haría muchísima ilusión.