Acuerdo inminente Barça - Madrid por Juan Núñez

El fichaje de Juan Núñez por el Barça está prácticamente cerrado. Tras unas semanas con ciertas incógnitas sobre el futuro del jugador, tras haber sido seleccionado en el draft de la NBA en la posición 36, y ser traspasado a los San Antonio Spurs, el director de juego español aplazará su salto a la liga americana para vestir de azulgrana la próxima temporada.

Así lo ha adelantado la web 'Encestando.es', que afirma que el anuncio será oficial en las próximas horas, después de que Barça y Real Madrid, club que tenía sus derechos en España tras su salida hace dos veranos hacia el Ratiopharm Ulm, hayan firmado este viernes un acuerdo con el que los blancos renuncian a su fichaje. No hay que olvidar que Chus Mateo tiene en la posición de base tanto a Facundo Campazzo como a Andrés Feliz, recién incorporado del Joventut previo pago de 500.000 euros de cláusula.

Acuerdo muy cercano

SPORT ha podido saber que el acuerdo está cercano, pero la firma todavía no está rubricada, si bien es cierto que la buena sintonía entre ambos clubes hace pensar que se dará luz verde muy pronto, y que a principios de la próxima semana podría haber noticias. El Barça pagará una pequeña compensación económica para que el Real Madrid no iguala el derecho de tanteo, de manera que, si no hay ningún imprevisto, el conjunto azulgrana no formalizará una oferta como ocurrió el verano pasado con Willy Hernangómez.

Salida a la NBA

Juan Núñez firmará un contrato multianual con el Barça, en el que se incluirán cláusulas de la salida a la NBA, algo lógico y que ha ocurrido en la vinculación de Rokas Jokubaitis en un pasado cercano.

Juan Núñez, ante Líbano en el preolímpico de Valencia / FEB

La voluntad de los Spurs

Pese a esos cantos de sirena de la NBA, el jugador ha aparcado este verano esa voluntad de jugar en Estados Unidos, si bien es cierto que decisiones de los Spurs, como el fichaje de Chris Paul, así como la no inclusión del jugador en el roster de la 'Summer League', ya podían dar pistas de su futuro a corto plazo.

Los 'piropos' de Navarro

Núñez ha visto con buenos ojos desde el primer momento la posibilidad de regresar a España de la mano de un Barça que ya venía monitorizando su situación en los últimos años. Durante la rueda de prensa de presentación de Joan Peñarroya como técnico culé, Juan Carlos Navarro, General Manager de la sección, se deshizo en elogios hacia el jugador: "Me gustaría tener un director de juego y Juan Núñez hace tiempo que nos gusta. Cada año apostamos por una pieza joven, de futuro, y encajaría muy bien en el equipo", explicó.

Por lo tanto, el anuncio oficial del segundo fichaje del Barça de basket está muy próximo, y la confirmación de que Juan Núñez vestirá de azulgrana la próxima temporada es prácticamente inminente.