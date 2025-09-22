El palmarés de ganadoras del Balón de Oro femenino

El Balón de Oro femenino no tiene tantos años de antigüedad como el masculino. De hecho, solo se ha entregado en siete ocasiones previas a la gala de 2025. Tras un año 2020 en que el galardón quedó huérfano por la pandemia, Aitana Bonmatí encadenó su tercer triunfo consecutivo en la séptima entrega

Desde 2001, la FIFA y la revista francesa France Football colaboran año tras año para premiar a la mejor jugadora del mundo, pero tras una breve fusión de los galardones (de 2010 a 2015), ambas organizaciones rompieron el acuerdo para designar a su propia estrella de la temporada. Así, la publicación francesa restableció el Balón de Oro, mientras que la federación internacional inauguró el The Best FIFA, sucesor del histórico FIFA World Player.

Entre todas las premiadas, la brasileña Marta Vieira es la máxima galardonada de esta fusión de trofeos, pues ha ganado seis veces el FIFA World Player (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2018) y el premio The Best FIFA (2018). Le sigue, con tres, la ex delantera alemana Birgit Prinz, que también ganó de forma consecutiva en 2003, 2004 y 2005.

¿Cómo queda el palmarés del Balón de Oro tras la elección de Aitana Bonmatí?

2025 - Aitana Bonmatí (FC Barcelona) 2024 - Aitana Bonmatí (FC Barcelona) 2023 - Aitana Bonmatí (FC Barcelona) 2022 - Alexia Putellas (FC Barcelona) 2021 - Alexia Putellas (FC Barcelona) 2019 - Megan Rapinoe (OL Reign) 2018 - Ada Hegerberg (Olympique Lyon)

xxxx