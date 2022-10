La reacción del Real Madrid tras no ganar el Premio a Mejor Club del Año

En la cuenta oficial de Twitter, el club blanco ha reaccionado de una forma enigmática El Manchester City ha sido elegido el mejor club del año, por detrás del Liverpool y el Madrid

El Real Madrid no ha tardado en pronunciarse tras la decisión de otorgar el Premio 'Club of The Year' al Manchester City. Desde la cuenta oficial de Twitter, el club blanco ha publicado un emoji de 'ojitos'.

Una reacción enigmática con la que el club blanco muestra su asombro a la decisión de la Revista France Football, que no solo no le ha premiado con el Trofeo, sino que lo ha dejado en tercer lugar, por detrás del City y Liverpool, segundo.

👀 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 17 de octubre de 2022

La reacción en todo el entorno del club, no ha sido tan 'ligera' y se está tachando de vergüenza y robo la decisión de no otorgar el premio al Club que fue vencedor de la Champions la pasada temporada.