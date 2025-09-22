Balón de Oro
El palmarés de ganadores del Balón de Oro masculino
Consulta la lista completa con todos los ganadores del Balón de Oro desde 1956 hasta 2025
Ousmane Dembélé conquistó este lunes 22 de septiembre su primer Balón de Oro tras imponerse en la votación a un Lamine Yamal que se quedó a las puertas de una noche redonda después de conquistar el trofeo Kopa por segunda edición consecutiva.
El extremo francés, campeón de la Liga, Copa y Champions con el PSG, toma el relevo de Rodrigo Hernández, gran triunfador de la edición 2024. A su vez, otorga al fútbol galo su segundo balón de oro en los tiempos recientes tras el de Karim Benzema en 2022.
El podio del Balón de 2025 lo cerraron Lamine Yamal (FC Barcelona) y Vitinha (PSG).
Esta es el palmarés completo del Balón de Oro, con todos los ganadores desde 1956 hasta 2025.
¿Cómo queda el palmarés del Balón de Oro tras la elección de Dembélé?
2024 - Rodri Hernández (Manchester City)
2023 - Lionel Messi (Inter Miami)
2022 - Karim Benzema (Real Madrid)
2021 - Lionel Messi (PSG)
2019 - Lionel Messi (Barcelona)
2018 - Luka Modric (Real Madrid)
2017 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)
2016 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)
2015 - Lionel Messi (Barcelona)
2014 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)
2013 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)
2012 - Lionel Messi (Barcelona)
2011 - Lionel Messi (Barcelona)
2010 - Lionel Messi (Barcelona)
2009 - Lionel Messi (Barcelona)
2008 - Cristiano Ronaldo (Manchester United)
2007 - Kaká (Milan)
2006 - Fabio Cannavaro (Real Madrid)
2005 - Ronaldinho (Barcelona)
2004 - Andriy Shevchenko (Milan)
2003 - Pavel Nedved (Juventus)
2002 - Ronaldo (Real Madrid)
2001 - Michael Owen (Liverpool)
2000 - Luis Figo (Real Madrid)
1999 - Rivaldo (Barcelona)
1998 - Zinedine Zidane (Juventus)
1997 - Ronaldo (Inter)
1996 - Matthias Sämmer (Borussia Dortmund)
1995 - George Weah (Milan)
1994 - Hristo Stoichkov (Barcelona)
1993 - Roberto Baggio (Juventus)
1992 - Marco van Basten (Milan)
1991 - Jean-Pierre Papin (Olympique Marsella)
1990 - Lothar Matthäus (Inter)
1989 - Marco van Basten (Milan)
1988 - Marco van Basten (Milan)
1987 - Ruud Gullit (Milan)
1986 - Igor Belánov (Dinamo Kiev)
1985 - Michel Platini (Juventus)
1984 - Michel Platini (Juventus)
1983 - Michel Platini (Juventus)
1982 - Paolo Rossi (Juventus)
1981 - Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Múnich)
1980 - Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Múnich)
1979 - Kevin Keegan (Hamburgo)
1978 - Kevin Keegan (Hamburgo)
1977 - Allan Simonsen (Borussia Mönchengladbach)
1976 - Franz Beckenbauer (Bayern Múnich)
1975 - Oleg Blojin (Dinamo Kiev)
1974 - Johan Cruyff (Barcelona)
1973 - Johan Cruyff (Barcelona)
1972 - Franz Beckenbauer (Bayern Múnich)
1971 - Johan Cruyff (Ajax)
1970 - Gerd Müller (Bayern Múnich)
1969 - Gianni Rivera (Milan)
1968 - George Best (Manchester United)
1967 - Florian Albert (Ferencvaros)
1966 - Bobby Charlton (Manchester United)
1965 - Eusebio (Benfica)
1964 - Denis Law (Manchester United)
1963 - Lev Yashin (Dinamo Moscú)
1962 - Josef Masopust (Dukla Praga)
1961 - Omar Sívori (Juventus)
1960 - Luis Suárez (Barcelona)
1959 - Alfredo di Stéfano (Real Madrid)
1958 - Raymond Kopa (Real Madrid)
1957 - Alfredo di Stéfano (Real Madrid)
1956 - Stanley Matthews (Blackpool)
