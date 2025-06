“Ousmane es el Balón de Oro para mí"

La carrera por el Balón de Oro va cogiendo forma. Y, salvo sorpresa ingrata de última hora, será cosa de dos: Lamine Yamal y Ousmane Dembélé - sin desprestigiar a un Pedri impresdindible en el esquema de Hansi Flick -. Dos cracks que hicieron méritos más que suficientes para llevarse el galardón individual más prestigioso de este deporte, entregado el próximo lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París.

El PSG conquistó el primer triplete de su historia tras pasar por encima al Inter y alzar la ansiada 'Orejona' al cielo de Múnich el pasado 31 de mayo. Y el FC Barcelona sumó a sus vitrinas un triplete nacional, incluida una Liga en la que fue claramente superior - por juego y sensaciones - a un Real Madrid al que venció en todos los clásicos de la temporada.

Ousmane Dembélé en la celebración de la Champions League / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Ousmane, a diferencia de Lamine, se guarda la bala del Mundial de Clubes, torneo que podría jugar a favor del galo, que, como era de esperar, fue incluido en la lista de Luis Enrique. Sufrió una pequeña lesión en las semifinales de la Nations League contra España que le impidió disputar la final de consolación ante Alemania y, por lo tanto, su participación en la novedosa cita era toda una incógnita. Ahora bien, quizá el asturiano decida darle descanso durante la fase de grupos, en la que el PSG se medirá a Atlético de Madrid, Botafogo y Seattle Sounders.

El crack de Rocafonda, pese a no tener la oportunidad de disputar dicho torneo, fue clave en la consecucción de todos los títulos azulgranas esta temporada, siendo decisivo en los dos finales disputadas ante el Real Madrid, no achicándose en las citas importantes.

Lamine celebra el 2-2 anotado frente al Real Madrid en Montjuïc / EFE

AL-KHELAÏFI LO TIENE CLARO

La espera se hará larga. Queda un mundo para conocer quién será el sucesor de Rodri. Pero quien tiene claro que el '10' del París Saint-Germain es el claro candidato al Balón de Oro es un Nasser Al-Khelaïfi que se deshizo en elogios hacia su figura en una entrevista en 'France 5 TV': “Ousmane es el Balón de Oro para mí. Es un jugador magnífico. Generoso en el campo, generoso fuera… Es un ejemplo.”

También se pronunció al respecto un exfutbolista parisino, Mamadou Sakho, que lamentó la falta de unidad francesa para apoyar a Dembélé en la lucha por el galardón: "Todos los franceses deberían secundar a Dembélé. Lamine es español".

"Somos franceses, yo soy francés. Y quiero que un jugador francés que ha tenido una temporada excepcional, que lo ha ganado todo, tenga el Balón de Oro. Y no entiendo, en nuestro país, cómo algunos periodistas todavía pueden ponerlo en duda. Lo siento, debemos unirnos. Y con lo que ha demostrado este año, para mí, Dembélé debe tener el Balón de Oro. Al igual que pasó Ribéry en su momento, creo que no todos lo apoyaron, y me parece una pena", concluyó.