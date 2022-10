Los motivos por los que Messi no está nominado al Balón de Oro y Cristiano sí

La revista francesa L'Équipe explica los motivos Es la primera vez desde 2006 que Messi no aparece en la lista de los 30 finalistas

La noche de este lunes 17 de octubre se celebrará la gala del Balón de Oro en el Théâtre du Châtelet de París con una ausencia sorprendente: Leo Messi. El legendario jugador argentino ha quedado fuera de la lista de los 30 finalistas por primera vez desde 2006. En los últimos 15 años, Leo siempre estuvo nominado al galardón, y lo acabó ganando en siete ocasiones. El que sí aparece en la lista final de los 30 es Cristiano Ronaldo.

Así lo ha determinado France Football, organizadora del evento. "¿Un sacrilegio? Un acontecimiento, en todo caso", comentó la también revista francesa L'Équipe sobre la ausencia del argentino. El principal de los motivos, según el medio galo, es la modificación de los criterios para otorgar el premio.

Históricamente, el Balón de Oro reconocía el rendimiento de los jugadores durante el último año, por lo que se solía celebrar a finales de noviembre o principios de diciembre. No obstante, para esta edición se ha ha decidido que el lapso de tiempo a tener en cuenta fuese el de la temporada anterior (2021-22), y no el año natural en sí. Según L'Équipe, el nivel de Messi en su primera temporada en París no ha sido suficiente. Le achacan los "solo" 11 goles marcados con los parisinos (seis en Ligue 1 y cinco en Copa de Europa) la campaña pasada y la eliminación en octavos de Champions con el PSG.

¿Pero, entonces, por qué sí aparece Cristiano? Cabe recordar que el Manchester United también fue vapuleado en octavos de final por el Atlético de Madrid. Según la revista francesa, a pesar de esa eliminación, los 32 goles en 49 partidos, entre club y selección, son motivos suficientes para entrar en la lista final. L'Équipe destaca, además, que el portugués se convirtió en el máximo goleador histórico a nivel de selecciones con Portugal como otra razón de peso para incluirlo entre los nominados.