Quién es Luva de Pedreiro: el futbolista brasileño que triunfa en TikTok

Iran Ferreira (más conocido como Luva de Pedreiro) se ha convertido en una de las figuras más conocidas en las redes sociales con sus vídeos demostrando sus habilidades futbolísticas. Con poco más de 20 millones de seguidores en TikTok y 18,5 en Instagram, el joven brasileño está arrasando mundialmente y ha logrado impresionar y estar en boca de todos con sus espectaculares remates, sus 'skills' y, sobre todo, sus curiosas celebraciones.

Tal está siendo su éxito y tan grande es el fenómeno que ha creado, que será uno de los invitados de la Gala del Balón de Oro 2022 que se celebra el próximo 17 de octubre en el Théâtre du Châtelet, ubicado en París. Así lo anunció este lunes la revista francesa France Football, mencionando que es "el primer influencer brasileño en asistir a la ceremonia de entrega del Balón de Oro".

👋 @luvadepedreiro, the first Brazilian influencer to come to the Ballon d'Or Ceremony! 🇧🇷



See you soon! ✨ #ballondor https://t.co/qxcDGNmifm