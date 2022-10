La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2022 se celebrará el lunes 17 de octubre, en el Teatro Châtelet de París Leo Messi, máximo ganador del trofeo y último Balón de Oro, no se encuentra en la lista de 30 candidatos al galardón

¿Quién relevará a Messi como nuevo Balón de Oro? Una pregunta que tendrá su respuesta el próximo lunes 17 de octubre a partir de las 20 horas de España.

No sabemos todavía oficialmente quién lo va a ganar. Lo único que sabemos seguro es quien no lo va a ganar. O quien no va a poder defender su corona.

Y es que al premio al mejor jugador del mundo, el que galardona al futbolista de mejor rendimiento en la temporada anterior, por primera vez valorado por temporada y no por año natural, esta vez no opta Leo Messi.

El argentino, máximo ganador del trofeo y último Balón de Oro, no se encuentra en la lista de 30 candidatos que publicó la revista 'France Football', encargada de realizar la designación de candidatos.

El argentino, siete veces nombrado como el mejor, quedo fuera de la terna tras imponerse en la edición 2021 con 613 puntos al polaco Robert Lewandowski, quien alcanzó 580, mientras que el italiano Jorginho completó el podio (460) tras haber ganado la Eurocopa con Italia.

Quien sí que aparece en esta lista de candidatos es el portugués del Manchester United Cristiano Ronaldo, el segundo máximo ganador por detrás del argentino con cinco galardones en sus museo particular.

Horario y dónde ver desde España la gala del Balón de Oro 2022

La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2022 se celebrará el lunes 17 de octubre, en el Teatro Châtelet de París.

El evento comenzará a las 20:00 horas de España.

Y se podrá ver en directo y en streaming en castellano tanto en la televisión a través de Mega, el canal del grupo Atresmedia, que ha retransmitido las últimas ediciones de la gala y que emitirá la entrega de premios con un programa especial presentado por Josep Pedrerol, como en Twitch, a través del streamer Ibai Llanos.