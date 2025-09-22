¿Cuánto dinero se lleva el ganador del Balón de oro 2025?

El Balón de Oro volverá a coronar a los mejores jugadores de la temporada, tanto en categoría masculina como en femenina. El prestigioso galardón, organizado por France Football y repartido según el criterio de un jurado formado por periodistas especializados, reconoce al mejor futbolista y a la mejor futbolista de la temporada 2024-25.

Más allá del prestigio de ser reconocido como el mejor jugador del mundo, el Balón de Oro también comporta una importante recompensa económica. Esta, sin embargo, tiene muchos matices, ya que la cantidad varía significativamente en función del galardonado.

France Football no reparte ningún premio a los ganadores del Balón de Oro más allá del propio galardón, valorado en unos 3.000 euros. Sin embargo, contribuye a que los futbolistas reciban importantes primas económicas.

Estas primas económicas llegan por dos vías: el club al que pertenece el futbolista galardonado y su patrocinador. En ambos casos, las cantidades dependen de lo pactado en los contratos, y varía en función de la entidad del futbolista.

En definitiva, el premio por ganar el Balón de Oro varía en función de las cantidades pactadas por el futbolista con su equipo y sus patrocinadores.