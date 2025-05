El Balón de Oro más atípico: el Barça no falla... y atentos al favorito

París Saint-Germain e Inter de Milán batallarán por la 'Orejona' el próximo 31 de mayo en el Allianz Arena de Múnich. La espera apunta a ser larga, pero, a medida que pasen las semanas, surgirá la pregunta del millón: ¿quién será el próximo Balón de Oro? Rodri, vigente campeón, no podrá defender su corona en 2025, pues la lesión de ligamento cruzado que sufrió nada más empezar la temporada aún le mantiene en el dique seco. Entramos en las últimas semanas de competición y se intensifica la carrera por dicho galardón.

Ese día que nadie quisiera que llegará, llegó. Se acabó la era de dominio de Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Y, en una de las ediciones más ajustadas de los últimos tiempos, pese a que prácticamente se diera por hecho que Vinicius Jr. saldría vencedor, fue Rodri quien subió al escenario del Théâtre du Châtelet a recoger el Balón de Oro 2024. El brasileño quedó en segunda posición, una decisión que desembocó en el boicot de un Real Madrid que no acudió a la ceremonia en París.

Rodri, galardonado con el Balón de Oro / EFE

Sin embargo, no hay ninguna duda de que la Champions League suele tener un papel trascendental a la hora de determinar al ganador. No es definitivo. Pero sí influyente. De hecho, el último vencedor, Rodri, no levantó la Champions 2023/24, sino la anterior, la de 2022/23. Sí que añadió una Premier League a su palmarés y fue campeón de la Eurocopa con la Selección.

Además de esa ansiada final, aparecen en el horizonte dos fechas que pueden marcar diferencias: la Final Four de la UEFA Nations League (4-8 junio) con España, Francia, Alemania y Portugal; y el Mundial de Clubes (15 junio-13 julio).

A lo largo de la temporada han ido sonando varios nombres. Unos se cayeron de la carrera cuando sus clubes se despidieron de determinado(s) trofeo(s), otros se han mantenido firmes... y algunos se han ido sumando a la causa sobre la marcha. La cuestión es que no hay un claro favorito, como sí pudo ocurrir antaño. 'Goal' se atreve con un ranking, actualizado tras lo sucedido en el Giuseppe Meazza y en el Parque de los Príncipes.

El Top 10 de los candidatos al Balón de Oro según 'Goal' Ousmane Dembélé Lamine Yamal Raphinha Gianluigi Donnarumma Mohamed Salah Pedri Harry Kane Kylian Mbappé Lautaro Martínez Robert Lewandowski

EL BARÇA, CON LALIGA EN EL BOLSILLO

Nadie lo duda. La mano de Hansi Flick ha elevado a un Barça que se despidió de la Champions League - y del triplete - de la forma más amarga posible. Se dejaron el alma en el Giuseppe Meazza. La 'Orejona' suele pesar mucho, pero los azulgranas tienen ya dos títulos en sus vitrinas - Supercopa de España y Copa del Rey -. Y tienen LaLiga en su bolsillo tras remontar un clásico que se antojaba clave para las aspiraciones culés de cara al Balón de Oro.

Raphinha celebra uno de sus goles con su venda azul / Javi Ferrándiz

Las tres esperanzas azulgranas se llaman Lamine Yamal, Raphinha y Pedri. Tres tipos imprescindibles en este Barça. El de Porto Alegre llegó a liderar las quinielas con su explosión goleadora meses atrás, pero todo apunta que el de Rocafonda está un peldaño por encima de su compañero.

Y LAMINE OPOSITA

Los números del brasileño, eso sí, son una completa locura: 34 tantos y 25 asistencias en 54 partidos. Sin embargo, no disputará ni el Mundial de Clubes ni la Nations League. Y quienes sí disputarán el torneo de selecciones serán Lamine y Pedri, 16 dianas y 24 asistencias en 52 encuentros y seis goles y ocho asistencias en 56 duelos, respectivamente.

Lamine pidió 'calma' en la celebración del 2-2 contra el Real Madrid en Montjuïc / EFE

Lamine ha demostrado que, en las citas importantes, puede ser más decisivo que nunca. Cuatro de cuatro clásicos ganados y determinante en todos ellos, participando directamente en cinco de los 16 goles que firmó el Barça ante el Real Madrid. Vio portería en los duelos ligueros y en la final de la Supercopa y asistió a Pedri y Ferran Torres en la de la Copa del Rey.

'DEMBOUZ', EL NÚMERO 1

Ousmane Dembélé estará en Múnich. Y 'su' PSG opta al triplete. Motivos de sobra como para que ahora mismo sea el 'mosquito' el máximo candidato al galardón. El '10' está completamente desatado y Luis Enrique tiene mucha 'culpa': 33 tantos y 12 asistencias en 45 partidos. Ligue 1 y Supercopa francesa en su bolsillo y en la final de la Champions y la Coupe de France. Se guarda la 'bala' del Mundial de Clubes y la Nations.

Dembélé silenció el Emirates Stadium / X

Lautaro, figura de un Inter también finalista, escala posiciones tras ser decisivo en la eliminatoria de 'semis' contra el Barça. 22 dianas y siete asistencias en su casillero personal, con la opción de levantar la Coppa y a solo un punto por debajo del Nápoles a falta de dos jornadas para el final. Asimismo, los 'nerazzurri' estarán en el Mundial.

EL MUNDIAL Y LA NATIONS ENTRAN EN JUEGO

La temporada, como ya sucedió en 2024, no terminará en mayo, sino en julio. El día 13, para ser exactos, fecha de la final del Mundial de Clubes. Antes, eso sí, tendrá lugar la Final Four de la UEFA Nations League (4-8 junio). Y quién sabe si uno - o ambos - formatos pueden ser decisivos.

Mbappé marcó tres tantos ante el Barça pero perdió el encuentro / Agencias

Kylian Mbappé, por ejemplo, fuera del top 5 tras una temporada para olvidar del Real Madrid pese a convertirse en el mejor debutante de la historia del club blanco - 38 tantos y cuatro asistencias en 52 partidos -, tiene esas dos balas en la recámara. Sin prácticamente opciones de levantar LaLiga, lidera el pichichi (27) tras superar con su hat-trick en el clásico a Lewandowski (23).

Pese a ser una opción bastante remota, Gianluigi Donnarumma se ha ganado escalar tantas posiciones tras su exhibición en la eliminatoria de semifinales contra el Arsenal. Decisivo, sobre todo, en la vuelta en París.