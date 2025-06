Alexia se sincera sobre el Balón de Oro: "Se le da más valor del que tiene"

"El Balón de Oro es extraño en un deporte colectivo", reflexiona Alexia Putellas. No le falta razón, aunque lo dice quien lo ha ganado dos veces y quien vuelve a estar entre las candidatas a llevárselo. Pero su mirada está en otro lugar. En Suiza. En esa Eurocopa que tiene "entre ceja y ceja" y que se perdió por una grave lesión justo antes de la última edición. Ese es su verdadero objetivo.

En el 'media day' de la selección española, la capitana del Barça y una de las referencias mundiales del fútbol femenino ofreció un discurso repleto de autoconciencia, crítica constructiva y hambre de competición. "Es una competición que tengo entre ceja y ceja después de la lesión. Me he preparado mucho para este momento. Quiero disfrutarla, es una competición preciosa, pero sobre todo competir para ganar todos los partidos", afirmó con determinación.

Volver a jugar un gran torneo con la selección después de aquella rotura de ligamento cruzado supone mucho más que un regreso. "Sin duda soy una mejor Alexia", asegura. "Me conozco más, sé cuáles son mis cualidades y he aprendido a gestionar los momentos malos. Todo el sufrimiento me ha hecho evolucionar como persona y como deportista".

Y es ahí donde se cruza la cuestión del Balón de Oro. Lo ha vivido desde dentro y tiene claro que "últimamente se le da más valor del que tiene". Lo valora por lo que representa, pero le resta el peso que se le suele atribuir. "Tiene el prestigio de ser el mejor título individual, pero no deja de ser eso. No te define tanto un premio, te definen los partidos que has jugado en toda la temporada", sentencia.

El crecimiento del fútbol femenino

Más allá del plano personal, Alexia fue contundente al valorar el crecimiento del fútbol femenino español en los últimos años. "Ha cambiado radicalmente todo. Las condiciones ahora son de equipo top masculino. Los viajes, los entrenamientos, la estructura… Antes no teníamos ni la mitad", recuerda. Pone como punto de inflexión la Eurocopa de 2013, su primera, y traza desde entonces una evolución que define como "muy buena" aunque aún incompleta.

La visibilidad, la profesionalización y la inversión han sido claves. "Solo necesitábamos que invirtieran en nosotras. Ahora las niñas pueden soñar con ser futbolistas. Nosotras crecimos sin saber que eso era una opción real", señala con emoción. La capitana pide que ese esfuerzo no se detenga: "Aún queda por hacer, pero se están viendo los resultados. Tú ves un partido de hace cinco años y no tiene nada que ver con uno de ahora".

Respeto a Inglaterra, Alemania, Francia o Italia

Sobre la Eurocopa, pide "máximo respeto" por todas las selecciones. Cita a Inglaterra, Alemania, Francia, Italia o Suecia como grandes candidatas al título y reconoce que "ganarla es muy complicado". Pero confía en el potencial del grupo: "Si damos nuestra mejor versión, estaremos más cerca de ganarlo todo".

Por último, habló del estado actual de la Liga F: "Hemos empezado tarde con la profesionalización. Hay mucha diferencia entre equipos. Pero deseo que todos los clubes sigan el camino de mejora. Se necesita tiempo, inversión y profesionales, pero todo va a llegar".