Alexia Putellas, ¿qué ha sido de la ganadora del Balón de Oro 2021?

La española ha sido nominada al Balón de Oro 2022 otra vez Alexia se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla el pasado mes de julio

Se acerca la Gala del Balón de Oro, un día que siempre trae sorpresas, alegrías e indignaciones, y es un buen momento para recordar cómo le está yendo a la última ganadora del galardón: Alexia Putellas. La española fue elegida mejor jugadora del mundo el año pasado después de completar una temporada de ensueño, ganando el triplete con su equipo, incluida la primera Champions League de la historia del club.

¿Pero, cómo le ha ido a la capitana después de recibir el galardón? La jugadora ha tenido un año de éxitos en cuanto a títulos se refiere. El FC Barcelona femenino ha ganado la Liga y la Copa, pero sufrió una dolorosa derrota en la final de la Champions, perdiendo por 1-3. No obstante, la temporada fue muy buena y, a nivel personal, todavía mejor, marcando 42 goles y dando 23 asistencias en 55 partidos. Fue entonces cuando llegó la Eurocopa Femenina en verano. El 5 de julio, fue un día fatídico para la ganadora del Balón de Oro. En un entrenamiento con la selección, la centrocampista se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, siendo una de las lesiones más graves del mundo fútbol. Una semana después, Alexia fue operada con éxito. La jugadora admitió que era una situación complicada que, por suerte, no le había tocado vivir pero que, lejos de venirse abajo, está trabajando mañana y tarde para poder volver cuanto antes a los terrenos de juego. Lo que sí que está claro es que Alexia no podrá volver a jugar hasta 2023, y se desconoce la fecha exacta de su regreso. Ni los doctores, ni ella, van a forzar lo más mínimo después de una lesión de tanta duración.

En cuanto a premios, también ha ganado muchos este año. Uno de los más importantes ha sido el trofeo a mejor jugadora de la UEFA 2022, siendo la primera jugadora de la historia en ganar el premio dos años consecutivos. Además, la jugadora del Barça ha sido nominada otra vez al Balón de Oro. El 17 de octubre se sabrá si ha de sumar un nuevo galardón a su palmarés individual.