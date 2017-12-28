Las Superbikes: El otro mundial

Resulta curioso que en nuestro país, con la gran cantidad de aficionados y seguidores que tiene el Mundial de MotoGP, el WorldSBK, el Mundial de las motos derivadas de serie, no termine de calar entre la mayoría de los moteros españoles. Por ello, y movidos por la curiosidad, nos adentramos en una de las pruebas de este campeonato para ver cómo transcurre un fin de semana. Estuvimos en el circuito de Jerez (hace unos días supimos que no aparece en el calendario provisional para la temporada del 2018), donde de la mano de Dorna (organizador del Mundial), Pirelli (suministrador de neumáticos), Provec Racing (equipo oficial de Kawasaki) y Seat (patrocinador oficial) conseguimos entender un poco más cómo funciona este gran Campeonato del Mundo.

Una de las primeras cosas que pudimos comprobar en directo es el gran ambiente que se respira en el paddock. Es una auténtica fiesta donde los aficionados forman parte del espectáculo (en Jerez todas las localidades tenían acceso libre a esta zona). El público asistente deja de ser un mero espectador y participa directamente de la cita interactuando con los pilotos y los patrocinadores. Juegos, sorteos, sesión de firmas y fotos con los corredores, sesión de karaoke de los pilotos, una pantalla gigante con el speaker del campeonato comentando todas las carreras en directo... Y todo ello custodiado por los majestuosos camiones de los equipos. Dentro del paddock también está el parque cerrado donde los aficionados pueden ver cómo llegan los pilotos al finalizar cada carrera. Es un ambiente muy cercano, muy motero, en el que todos los equipos forman una gran familia.

Es un Mundial apasionante. Son fines de semana muy intensos y con muchas carreras. Durante el campeonato (como sucedió en Jerez), algunos circuitos albergan hasta siete categorías que disputan dos carreras cada una (una el sábado y la otra el domingo). Si a esto le sumamos los entrenamientos libres, la superpole y el warm up, queda claro que la pista no para. No hay tiempo para aburrirse. La categoría reina es el WorldSBK, en la que compiten motos de hasta 1.000cc (si son de motores de cuatro cilindros) y motos de 1.200cc (si son de dos cilindros). La parrilla se completa con el World SSP 600, el World SSP 300, el Superstock 1000 y el Superstock 600. En Jerez también se disputó la final KTM RC Cup.

LA LLEGADA DE DORNA

Desde el 2013, Dorna es la empresa encargada de gestionar y organizar todo este tinglado. Durante ese fin de semana, tuvimos la ocasión de charlar con algunos de los responsables de la organización y lo primero que nos dijeron es que básicamente lo que han hecho es aplicar toda la experiencia adquirida durante tantos años en el Mundial de MotoGP.

Nos reconocieron que los primeros años fueron duros y que estaban en números rojos. Ahora lo ven como un campeonato rentable y con mucha proyección. Es perfectamente compatible con el Mundial de MotoGP y entre ellos se complementan. En MotoGP, los pilotos son auténticos ídolos, son más mediáticos, mientras que en SBK las marcas son las que se llevan el protagonismo.

Este año, como gran novedad, se ha estrenado la categoría WSSP 300, en la que Ana Carrasco ha conseguido ser la primera mujer en ganar una prueba del Mundial y Marc García se ha proclamado campeón con Yamaha. Esta categoría admite pilotos a partir de 15 años y está abierta a los modelos del carnet A2 (Kawasaki Ninja 300, Honda CBR 500R, Yamaha YZF 300 y KTM RC390). Las motos son prácticamente de serie y el reglamento establecido ha conseguido una gran igualdad entre todas las marcas. Según Dorna, esta nueva categoría se ha creado por el crecimiento en el mercado de este tipo de motos y para que esos jóvenes pilotos sean el futuro de las categorías superiores.

KAWASAKI HABLA CATALÁN

Sin ninguna duda, el equipo más importante del campeonato es el Kawasaki Racing Team, gestionado por la escudería Provec Racing. Es como si todos los astros se hubieran alineado perfectamente consiguiendo reunir a los mejores pilotos de la parrilla (Jonathan Rea y Tom Sykes) y la mejor moto (Kawasaki Ninja ZX-10RR) en el mejor equipo (Provec Racing). Han ganado cuatro de los cinco últimos campeonatos con una superioridad aplastante. La escudería con sede en Montmeló (Barcelona) solo quedó fuera del podio en una única ocasión, en el 2017, y ha sido protagonista en cada round.

En nuestra opinión, esto no es fruto del azar, sino de mucho trabajo y experiencia, que es la que aportan los hermanos Roda (Guim y Biel) al frente del equipo Provec Racing. Son el equipo oficial de Kawasaki, formado por más de 30 personas de multitud de nacionalidades pero principalmente catalanes. Son como una gran familia en la que los hermanos Roda tienen como hombre de confianza a su primo Àlvar Garriga y en la que destaca también la figura de Pere Riba como responsable deportivo de Rea. Los encargados de hacer volar estas Kawasaki son el inglés Tom Sykes (campeón en el 2013) y el norirlandés Jonathan Rea, que desde que llegó al equipo no ha parado de triunfar. Sus números son de infarto. Es el primer piloto que ha conseguido ganar tres campeonatos de SBK consecutivos. Muchos equipos de MotoGP estarían interesados en incorporar a Rea en sus filas, pero de momento el piloto asegura estar muy contento en este campeonato y se siente muy querido.

Es curioso que Kawasaki, que domina con mano de hierro el Mundial de SBK, no esté participando en MotoGP. Muchos son los que aseguran que el KRT (Kawasaki Racing Team) podría afrontar una temporada del Mundial de la categoría reina haciendo un papel muy digno. De hecho, hace unos días, el propio Rea estuvo rodando en los test de Jerez al mismo ritmo que las MotoGP y cabe recordar que la temporada pasada, en los mismos test de Jerez, hizo mejor tiempo que la pole marcada por Valentino Rossi. Los éxitos cosechados no han hecho bajar la guardia a este gran grupo de profesionales, sino todo lo contrario: mucho trabajo y mucho esfuerzo con el máximo rigor para seguir bajando milésimas en el cronómetro.

PIRELLI DE SERIE

Pirelli es el suministrador de neumáticos para todas las categorías del Mundial de SBK desde el 2004. Son neumáticos de serie que podemos comprar en cualquier tienda. En realidad, Pirelli utiliza el campeonato como banco de pruebas, tratando de ver cómo evolucionan las gomas para poder ofrecer el mejor producto a todas las marcas. En Jerez tuvimos la oportunidad de conversar con el técnico de Pirelli, Mateo Guisti, que nos explicó que en la categoría de SBK cada piloto puede utilizar 24 neumáticos. Disponen de cuatro componentes delanteros y tres traseros, más dos opciones para mojado. La marca italiana traslada más de 5.000 neumáticos a cada carrera y un importante despliegue técnico y humano es capaz de suministrar gomas a todas las categorías.

SEAT, COCHE OFICIAL

Durante toda la temporada del 2017, Seat se ha estrenado como patrocinador oficial del campeonato, poniendo a disposición de Dorna una flota de más de 10 vehículos en cada carrera. El coche elegido por Seat para desempeñar esta función es el espectacular León Cupra de 300 CV, capaz de acelerar de cero a 100 kilómetros por hora en tan solo 4,9 segundos.

La misión de esta flota es la de dar soporte de seguridad con el safety car, coches de asistencia médica rápida en pista y coches para dirección de carrera. Seat utiliza esta plataforma como herramienta de márketing para acercarse a un público apasionado del motor. Es posible que este patrocinio evolucione en un futuro próximo a un nuevo acuerdo entre la nueva marca Cupra y Dorna.

PILOTOS ESPAÑOLES

Desde la creación del Mundial de SBK, un total de 61 pilotos españoles han participado en alguna de sus carreras, entre los cuales destacan Carlos Checa, campeón del mundo en el 2011; Rubén Xaus, con 11 carreras ganadas, y Fonsi Nieto, con una. Este año en la parrilla tendremos a tres pilotos: Xavi Forés (Ducati), Román Ramos (Kawasaki) y Jordi Torres (MV Augusta).

Al finalizar la temporada, siempre sale a relucir el tema sobre el cambio de reglamento. Dorna justifica estos constantes ajustes para conseguir más igualdad entre las motos y favorecer el espectáculo. Es una cuestión realmente compleja. Y la pregunta que nos hacemos es si el Mundial de SBK debe acercarse más a las motos de serie. Actualmente van a rebufo de las MotoGP. Solo hay que mirar los tiempos de Rea en los últimos ensayos de Jerez. Veremos cómo evoluciona este otro Mundial.