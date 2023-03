La Zurich Marató Barcelona 2023 recupera músculo y afluencia internacional con más de 15.000 participantes

La participación general ha crecido un 50% respecto a 2022 y se ha doblado el número de participantes internacionales (55% del total) Este año, la 44.ª edición será Gold Label, siendo la única maratón de España con esta etiqueta y una de las tres únicas en Europa

La Zurich Marató Barcelona 2023, presentada esta mañana en el Hotel Intercontinental Barcelona, llega a su 44.ª edición con 15.127 participantes, recuperando cifras prepandémicas y creciendo en 5.000 personas respecto a la edición anterior.

Este domingo 19 de marzo, la Marató también vuelve a su amplia afluencia de corredores y corredoras venidos de todo el mundo. Runners de 119 nacionalidades diferentes han escogido Barcelona para vivir la mejor experiencia posible en la distancia de los 42,195 km, en un circuito renovado en 2018, monumental y rápido a la vez, con el clima ideal para correr junto a miles de participantes y un potente ambiente ciudadano.

En este sentido, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, ha destacado que “esta es el Marató de Barcelona de la recuperación de las cifras. Estamos muy contentos porque este año la participación general de la Zurich Marató Barcelona crece un 50% respecto a 2022, superando las 15.000 inscripciones. También hemos doblado la participación internacional respecto a la pasada edición y más de la mitad de los corredores y corredoras (55%, 8.319 en total) vienen a nuestra ciudad de otros países.

"La participación femenina vuelve a ser del 25%, igualando el porcentaje más alto de nuestra historia (3.781 mujeres participantes). Sin duda, esta será la gran fiesta del running que todos queremos, con las calles llenas de gente animando y disfrutando de este acontecimiento deportivo”, indicó.

Por otro lado, el director de la prueba, Mauro Llorens, comenta que "tenemos todo preparado y con muchas ganas de empezar una gran edición de la Zurich Marató Barcelona donde, por primera vez, seremos una maratón Gold Label otorgada por World Athletics. En España solo Barcelona tiene esta etiqueta y, a Europa, solo tres maratones. Esto supone tener un gran cartel de atletas de élite y unos servicios para los corredores y corredoras de primer nivel. Buscaremos los dos récords del circuito para posicionarnos cómo una de las maratones más rápidas de Europa".

Precisamente, la novedad de esta edición es que la IAAF ha otorgado a la Zurich Marató Barcelona la Gold Label para este 2023. Se trata de un sello distintivo otorgado a una prueba cuando garantiza un alto nivel competitivo, así como de calidad y comodidades para las y los corredores populares (puntos de avituallamiento oficiales, servicios de fisioterapia y recuperación, etc). Esta distinción, que representa un salto cualitativo de la Marató, refuerza la capacidad de la ciudad de Barcelona para organizar eventos deportivos multitudinarios e internacionales, convirtiendo esta prueba en la única maratón de España y una de las únicas tres de Europa (junto con la Maratón de Róterdam y la de Estambul) en tener esta etiqueta.

Además, el lema de esta edición es Run In The World's Best City (Corre en la mejor ciudad del mundo) porque Barcelona ha sido considerada como la mejor ciudad del mundo al ranking Telegraph Travel 2022.

El recorrido de la Zurich Marató Barcelona es idóneo para disfrutar: transcurre por el corazón de una ciudad cosmopolita, que cuenta con el gran legado modernista de Antonio Gaudí o el Pla Cerdà y el Camp Nou, la Plaza España, el Arco de Triunfo, la Sagrada Familia, el Fórum o el Frente Marítimo como algunos de sus principales atractivos turísticos para disfrutar de la capital catalana de una manera única, corriendo en un trazado rápido y mágico.

Un competitivo grupo de atletas del Este africano, con hasta siete atletas con etiqueta Gold, tomará la salida el 19 de marzo para intentar bajar de las 02:04h. Por marcas personales, en primer lugar destaca para ganar la Zurich Marató Barcelona 2023 el turco Kaan Kigen Özbilen, campeón de Kenia en los 5.000 metros con 20 años, con un registro que ya auguraba una carrera atlética prometedora.

Cómo es habitual en la mayoría de los fondistas, Kigen fue subiendo de distancia hasta concentrarse en el maratón. En 2015 se nacionalizó como ciudadano turco y en 2016 conseguía el subcampeonato de Europa en Medio Maratón y la primera medalla internacional con su nuevo país.

A partir de aquí, Özbilen se concentró en maratón, corriendo en 02:06h el Maratón de Dubai y mejorando su marca en Valencia, donde ha participado en las tres últimas ediciones: 02:04:16h en 2019, 02:08:50h en 2020 y 02:04:36h en 2022. En esta 44.ª edición de la Zurich Marató Barcelona, será a priori el atleta a seguir, puesto que tomará la salida como teórico favorito al partir con la mejor marca de todos los participantes.

Cinco atletas con registros en 02:05h son, sobre el papel, los rivales más fuertes de Kigen y los más cualificados, puesto que rebajan o están muy cerca del actual récord de la carrera (02:05:53h), conseguido por el etíope Yihunilign Adane el año pasado, empezando por Joel Kemboi Kimurer (atleta Gold) con 02:05:19h en la Maratón de Milán 2021.

Igualmente, con la experiencia de sus 35 años y de haber corrido 11 maratones, el keniano Kemboi Kimurer y sus 02:05:19h en la Maratón de Milán de hace dos años, figura también entre los favoritos al triunfo en Barcelona. Otro keniano de origen, Marius Kimutai, también figura entre los favoritos. Participa por Baréin desde hace dos años y conoce bien el circuito de la capital catalana, en el cual acabó sexto en 2021 (02:06:54h).

Por otro lado, el etíope Takele Bikila consiguió su mejor registro en la Maratón de Sevilla (02:05:52h) durante la pasada temporada en su décima carrera en los 42 kilómetros, y el eritreo Kibrom Ruesom en la Maratón de Valencia 2020 (02:05:53h) en su segundo intento maratoniano. Cierra la lista el tiempo de 02:05:56h en la Maratón de Róterdam del etíope Kelkile Woldaregay, que fecha de 2018.

Kaan Kigen Özbilen dijo: “Quiero dar las gracias a la organización para invitarme a correr a la mejor ciudad del mundo. Eliud Kipchogue es mi mentor y compañero de equipo y me ha deseado suerte para el domingo. Vengo a Barcelona a conseguir el récord del circuito”.

Finalista en dos ocasiones en los Mundiales de Medio Maratón en València 2018 y Gdynia 2020, Zeineba Yimer Worku (etiqueta Gold) es la única participante con una marca personal por debajo de 2 horas y 20 minutos y es la favorita para romper el récord femenino de la prueba que estableció el año el etíope Meseret Gebre Dekebo (02:23:11h). Un tiempo conseguido en dos ocasiones, ambas en el Maratón de Valencia, finalizando en 02:19:28h el 2019 y en 02:19:54h el año siguiente.

Por tener la mejor marca personal y estar entre las cinco atletas femeninas Gold Label que correrán el 19 de marzo en Barcelona, Yimer es la favorita entre un grupo en el cual destaca también su compatriota, la etíope Azmera Gebru Hagos, una corredora de campo a través que fue bronce en el Mundial de Cross celebrado en Punta Umbría el 2011, hace más de una década. Con 23 años, Hagos debutó en la Maratón de Ámsterdam 2018, finalizando en 02:23h y en el año siguiente, en el mismo circuito, conseguía el que, de momento, es su mejor registro personal (02.20:48h).

También repite participación en Barcelona Zenebu Fikadu Jebesa (etiqueta Gold). La corredora etíope, tercera en el podio en la última edición de la Zurich Marató Barcelona (02:25:11h), disfrutará de una nueva oportunidad en un circuito que ya conoce. Una cuarta corredora etíope, Tsegaye Melesech, también vuelve a Barcelona después de haber finalizado en segunda posición en 2017 (02:26:44h).

Por trayectoria internacional, la keniana Selly Chepyego Kaptich (etiqueta Gold) entra fundadamente en los pronósticos para hacer frente al trío etíope de favoritas. Kaptich es campeona del mundo de 3.000 metros Sub18 y medalla de bronce en el Mundial de Medio Maratón en Copenhague el 2014, además de atesorar una tercera plaza en otra gran prueba, la Maratón de Berlín 2019, que la finalizó con un registro de 02:21:06h, siendo su mejor marca personal.

Entre las atletas europeas, destaca la participación de Delvine Relin Meringor, keniana hasta 2021 y rumana desde entonces, después de su nacionalización por el país europeo. Meringor fue una solvente corredora de campo a través en sus inicios como atleta. Debutó en el Maratón de Siena 2021 con 02:24:32h y hace un año ganó la de Los Angeles (02:25:04h).