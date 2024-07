Tobalina, el gigante del lanzamiento español, se despide del atletismo

A punto de cumplir 38 años, Carlos Tobalina, el mejor lanzador de peso español de los últimos años, se despidió del atletismo profesional. Lo hizo cumpliendo con un último compromiso, en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas que se celebró este fin de semana.

"Era un último compromiso que tenía con la Federación de Euskadi que quería cumplir y a partir de ahí iniciaré una nueva etapa en mi vida", explicó en la previa¡ Tobalina.

El escenario, las pistas de La Nucía, fue curiosamente el mismo en el que apenas una semana antes había recibido un merecido homenaje, por partida doble. El cántabro conquistó el título de campeón de España con una marca de 19.31 metros, muy por encima de sus dos acompañantes en el podio, Miguel Gómez con 19.02 m y Andre Muller con 18.70 m. Fue su último título de campeón de España, el séptimo consecutivo (a los que hay que sumar otros seis en pista cubierta), y su despedida junto a compañeros, familia y afición.

"Aunque una retirada siempre es complicada me voy tranquilo porque la he hecho cuando yo quería, no obligado por nada ni nadie, con el trabajo previo hecho y mentalizado desde que tomé la decisión en diciembre", explicó antes de su último baile.

En los campeonatos autonómicos Tobalina se despidió con un lanzamiento de 18,32, muy por debajo de sus registros habituales. Un último lanzamiento que deja a la disciplina sin un sucesor claro. Se va también sin cumplir el sueño olímpico por segunda vez, tras haber participado en Río 2016.

Tobalina no consiguió la mínima exigida por la RFEA para estar en París y aunque podría haber entrado por ranking no fue uno de los seleccionados por Pepe Peiró en su polémica convocatoria.

También se marcha sin superar la barrera de los 21 metros que consiguió en su día el mítico Manolo Martínez (21,47m) y después Borja Vivas (21,07m), el último gran lanzador español, contra el que compitió Tobalina antes de recibir definitivamente el testigo. El joven madrileño Miguel Gómez se perfila como relevo aunque sus marca de este año no se han acercado a los 20 metros que superó en 2023 en Valladolid.

Tobalina se inició en el atletismo con 13 tras dejar el fútbol y aunque al principio probó todas las disciplinas su físico acabó decantándole hacia el lanzamiento. En 2010, con la decisión tomada de abandonar el atletismo, participó en el Campeonato de España en Málaga y el bronce que consiguió le animó a seguir adelante. Se trasladó a León donde ha entrenado hasta ahora de la mano de Carlos Burón. En 2016 se convertía en campeón nacional con un lanzamiento de 20.5 metros y ese mismo verano participó en los Juegos de Río, aunque no pudo pasar a la final. El resto es ya leyenda del atletismo español.