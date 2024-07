La RFEA responde a las críticas de los atletas

La RFEA ofreció este miércoles la lista de atletas preseleccionados para los Juegos Olímpicos con un total de 57 atletas (que podrían ser cinco más cuando se publique la lista definitiva de World Athletics). Una selección que ha suscitado críticas a raíz de bajas como la de Pol Retamal, muy crítico con los criterios de de la federación.

Fue el velocista catalán el que hace apenas unos días, tras quedarse fuera de los Europeos de Roma, publicó una carta en contra de los criterios de la RFEA animando a otros atletas a unirse a su causa. El documento llamado 'Firmas para revisión criterios de selección' ha contado con muchos firmas desde su publicación, dando paso a una respuesta de la federación.

Este es el comunicado de Antonio Sánchez (director deportivo de la RFEA) en respuesta al escrito recibido el día 28 de junio:

" 1. En primer lugar, queremos enfatizar que la participación de los atletas en campeonatos internacionales no es a título individual, sino en representación de la federación nacional y, en el caso de los Juegos Olímpicos, del Comité Olímpico Nacional. Por lo tanto, esto implica la aceptación de las condiciones establecidas por dichas entidades.

2. Los marcos legales y normativos, tanto nacionales como internacionales, incluyendo la Ley del Deporte en España (artículo 51º sección i), determinan que la potestad de establecer los criterios de selección es una función propia y exclusiva de las federaciones deportivas. Por lo tanto, las Federaciones Deportivas Españolas según establece el Real Decreto 1835/1991 en su Sección 3ª, Representación Internacional Articulo. 5º “Las Federaciones deportivas españolas ostentarán la representación de España en las actividades y competiciones deportivas oficiales de carácter internacional celebradas fuera y dentro del territorio español. A estos efectos, será competencia de cada Federación la elección de los deportistas que han de integrar las selecciones nacionales”. Por lo tanto, la RFEA, en ningún caso, va a renunciar a sus funciones delegadas ni establecer un sistema de auto preselección.

Observamos cierta falta de entendimiento respecto al sistema establecido por World Athletics, por lo que nos gustaría aclarar que las marcas "Entry Standards" y el sistema de World Ranking establecen los criterios mínimos de inscripción, no de preselección, para completar las cuotas de participación en cada evento. Sin embargo, en ningún caso representan la clasificación automática de los atletas, según lo establece la propia World Athletics. La competencia y potestad legítima de establecer los criterios de preselección o selección recae en las Federaciones Nacionales. Esta circunstancia no es exclusiva del nuevo sistema; siempre ha sido así con los sistemas anteriores.

3. En este sentido, que un atleta cumpla con los criterios de inscripción establecidos por World Athletics para participar en los Juegos Olímpicos o Campeonatos del Mundo, y según lo establecido en los propios criterios de preselección, es un requisito indispensable pero no suficiente para configurar la lista de preseleccionados. En ningún caso, su cumplimiento otorga la condición de preselección directa.

4. Nos gustaría reiterar que la existencia de marcas o criterios de rendimiento y competitividad no es algo nuevo en nuestro deporte. Históricamente, la RFEA ha establecido sus propios criterios discrecionales, además de las marcas mínimas exigidas por las Federaciones Internacionales, conocidas como “mínimas A” y “mínimas B”. De manera discrecional, entre aquellos atletas que cumplían dichos criterios, el Seleccionador, apoyado por su Comité Técnico, decidía qué atletas estaban en un estado de forma óptimo para competir, y decidía seleccionarlos o no.

En algunas ocasiones, también se establecieron las llamadas “mínimas RFEA”, que no necesariamente coincidían con las marcas establecidas por la IAAF o la Asociación Europea de Atletismo. Incluso en algunos casos, a pesar de haber logrado la mínima A de participación, algunos atletas no fueron seleccionados para el campeonato de referencia debido al criterio técnico discrecional del Seleccionador. Por lo tanto, no es nada nuevo ni ajeno a nuestro deporte que las federaciones nacionales, incluyendo la RFEA, establezcan sus propios criterios de rendimiento. Aunque actualmente exista un interés encubierto por desvirtuar la realidad, estos han sido, son y seguirán siendo los fundamentos de nuestro deporte.

5. Desde la implantación del Sistema de World Ranking por parte de World Athletics, que contempla resultados obtenidos desde 18 meses o 12 meses (dependiendo de la prueba) antes de la celebración del Campeonato, son muchas las Federaciones Nacionales que han implementado sus propios criterios de rendimiento para garantizar que los atletas seleccionados están en el nivel deportivo óptimo en los meses previos a los Campeonatos Internacionales o Juegos Olímpicos. De esta manera, no solo se asegura que cumplen con los requisitos de inscripción para completar las cuotas de participación, sino que también se verifica su estado de forma reciente.

Muchas federaciones nacionales de otros países han establecido criterios similares, y algunas de ellas con exigencias incluso mayores que las de la RFEA. Cabe mencionar que el mismo sistema de criterios ha sido implementado por federaciones nacionales como las del Reino Unido, Países Bajos, Alemania e Italia, entre otras. Adicionalmente, otras federaciones nacionales como las de Francia, Noruega, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, entre otras, también cuentan con sus propios criterios adicionales a los de World Athletics, aunque estos son de carácter más discrecional y a criterio de sus Comités Técnicos o Paneles de Selección.

Por lo tanto, como queda demostrado, en ningún caso el sistema establecido por la RFEA es ajeno a nuestro deporte ni más exigente que en épocas anteriores, como se ha afirmado. En el deporte de élite, entendemos que tiene toda la lógica que las federaciones nacionales seleccionen a los atletas en base a su estado de forma y rendimiento actual, y no al que pudieran haber tenido en temporadas pasadas.

También nos gustaría resaltar que la RFEA parte de un principio de transparencia, integridad y objetividad, ofreciendo las mismas condiciones a todos los atletas al publicar los criterios de preselección con suficiente antelación. Sin embargo, esto no significa que renuncie a su potestad de adoptar las decisiones que considere más apropiadas para alcanzar el mejor rendimiento deportivo en las competiciones internacionales bajo su potestad.

Considerando todo lo anterior, la actual Dirección Deportiva de la RFEA establece como objetivo prioritario para los Campeonatos Internacionales y Juegos Olímpicos maximizar el rendimiento deportivo del Equipo Nacional. La visión de la RFEA es incrementar las posibilidades de éxito individual y colectivo, aspirando así a lograr la mejor clasificación posible tanto en el medallero como en la clasificación por puntos. Los atletas preseleccionados deben cumplir con los criterios de elegibilidad, los criterios generales y los criterios específicos de rendimiento establecidos por la RFEA. Considerando que la excepcionalidad a dichos criterios es potestad única del Seleccionador y de la Dirección Deportiva dentro de sus competencias, como queda reflejado en el documento de Criterios de Preselección.

El establecimiento de estos criterios no busca en ningún caso restringir la participación de los atletas, sino garantizar que los atletas seleccionados estén en un nivel óptimo de rendimiento acorde con el nivel de cada campeonato y las cuotas de participación en cada prueba. De hecho, en los últimos cuatro años, no solo no ha disminuido la participación de atletas en campeonatos internacionales, sino que ha aumentado. Por ejemplo, los tres Campeonatos de Europa con mayor participación histórica han sido en 2018, 2022 y 2024. Además, se espera que los Juegos Olímpicos de París cuenten con una de las mayores participaciones de atletas españoles de la historia.

Desde 2016, los resultados del Equipo Nacional en todas las modalidades y campeonatos han mejorado significativamente, siendo reconocidos a nivel nacional e internacional por su competitividad y buenos resultados. Un ejemplo notable es la histórica clasificación tanto en el medallero como en la clasificación por puntos en el Campeonato del Mundo de Budapest 2023.

Para alcanzar estos objetivos, la RFEA ha incrementado en más de un 250% las ayudas directas a los atletas en los últimos años, pasando de 1,3 millones en 2016 a 4,1 millones en 2023. En el año vigente, la RFEA ha aumentado significativamente todas las cuantías del programa de ayudas a atletas en todos los niveles, creando programas nuevos, más específicos e individualizados, adaptándose a las necesidades singulares de cada especialidad y de cada atleta.

Atendiendo a todo lo anterior, consideramos que la Dirección Deportiva ha establecido un sistema objetivo y justo. Los criterios de competitividad se basan en la valoración del rendimiento deportivo de los atletas en la temporada en curso, dentro del ámbito competencial y de responsabilidad de la Dirección Deportiva y la propia RFEA. Estos criterios son el resultado de un arduo y continuo trabajo de análisis de rendimiento, de los sistemas implementados en otras federaciones deportivas, y del intercambio de conocimientos con profesionales de primer nivel de otros países, llevado a cabo por el equipo de profesionales del Área de Alto Rendimiento.

En lo referente a las demandas de la Comisión de Atletas, nos gustaría informar que, después del Campeonato de Europa de Múnich 2022, en una reunión de la Junta de Gobierno, fue la propia Comisión de Atletas la que solicitó establecer criterios claros, objetivos y transparentes que los atletas conocieran con anterioridad. Por este motivo, y atendiendo a las demandas de los propios atletas de tener un sistema más objetivo y menos discrecional, se implementaron estos criterios específicos de rendimiento para todas las competiciones mencionadas, de la misma forma que ya lo habían hecho otras federaciones nacionales de referencia.

Finalmente, queremos manifestar que los criterios de preselección para los Juegos Olímpicos de París se publicaron el 25 de octubre de 2023, es decir, 8 meses antes de que finalizase el periodo de clasificación para los Juegos, dando a los atletas tiempo suficiente para planificar su programa de competiciones y alcanzar sus objetivos. Además, para mayor transparencia y conocimiento, la RFEA convocó una reunión virtual con todos los atletas y entrenadores con opciones reales de participar en los Juegos Olímpicos para compartir y explicar el fundamento de los criterios de preselección específicos. A dicha reunión solo asistió un atleta, lo cual, lamentablemente, no es algo excepcional, sino que es lo habitual en este tipo de convocatorias.

La RFEA seguirá trabajando para mejorar y perfeccionar sus criterios de preselección, manteniendo siempre un diálogo abierto para considerar las propuestas y sugerencias tanto de la Comisión de Atletas como de los propios atletas y entrenadores a nivel individual. Muchas de las mejoras en el sistema de ayudas a los atletas, en las condiciones de preparación y competición, así como en los propios criterios de preselección, han sido implementadas a demanda de los deportistas. El hecho de no compartir algunas cuestiones o demandas planteadas, o no estar de acuerdo con todas ellas, no debe interpretarse en ningún caso como una desconsideración hacia sus opiniones".