Polémica por la atleta 'trans' que ganó una carrera femenina: "Me siento hombre, pero en la montaña me siento mujer"

Polémica por el resultado final de la 'Cursa de Nadalt' que se organiza anualmente en Sant Pere de Torelló. Tra conocerse los resultados, algunos participantes protestaron porque, en la categoría femenina, la carrera la ganó una persona inscrita con nombre de mujer, pero con físico masculino.

La mujer trans, registrada como 'Quima', se defendió en 'Espejo Público'. "Llevo muchos años viviendo el género fluido. La gente de mi entorno sí tiene conocimiento de esto. He tenido siempre la sensación femenina, que en cierta manera me perturbaba. Con mis niños, con mi familia, yo me siento hombre, pero sí es cierto que en mis momentos de montaña yo me siento mujer", puntualizó.

La organización, dada la polémica, votó por aplazar la proclamación de la ganadora, a la espera de que la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña estudie a fondo la normativa sobre qué hacer en estos casos.

"La ley dice que son las federaciones que deben regular las competiciones en este sentido. Actualmente, en la de montaña no hay. Por eso, al día siguiente nos pusimos en contacto con la FEEC para explicarles lo sucedido. Ellos entendieron la situación y se comprometieron a elaborar una normativa que sirva para este caso y otros futuros que seguro habrá. Cuando la FEEC publique la norma, nosotros, como club supeditado a la federación, la aplicaremos con carácter retroactivo a los resultados de esta edición", puntualizó la entidad ante la polémica suscitada.