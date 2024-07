Peleteiro sobre las críticas de los atletas: "A palabras necias..."

La prelista del seleccionador Pepe Peiró para los Juegos Olímpicos sigue cosechando reacciones a cuenta de los criterios de excelencia exigidos por la Federación para participar en la cita parisina de este verano.

El velocista Pol Retamal, uno de los que se ha quedado fuera de la convocatoria, fue de los primeros en alzar la voz, publicando un irónico mensaje en sus redes sociales. "Os agradezco profundamente esta nueva oportunidad de continuar entrenando sin el estorbo de una competición internacional que sólo distraería mi rutina diaria. Vuestro firme compromiso con la desmotivación de los deportistas es digna de estudio. Gracias por tanto", escribió el velocista catalán.

Muchos compañeros mostraron su apoyo al atleta catalán que también se quedó fuera de los pasados campeonatos del Mundo de Roma. Entonces arrancó una recogida de firmas a través de un documento llamado 'Firmas para revisión criterios de selección'.

La RFEA, tras el revuelo levantado, ha publicado este mismo jueves un extenso comunicado en el que defiende que ha aplicado un sistema "objetivo y justo" de selección para París.

Otra de las que se ha pronunciado al respecto ha sido la campeona de España de triple salto, Ana Peleteiro. La gallega es una de las 31 mujeres que representará a España en los próximos juegos y se alineó a favor de los criterios de excelencia.

"Puede ser que unas centésimas no determinen si estás en forma o no, pero es cierto que, en ese sentido, son unos criterios que existen desde octubre", explica la saltadora, quien apuntó que ha recibido críticos pese a no haber hablado de momento con ninguno de los otros atletas. "A mí nunca nadie me ha escrito o me ha dicho 'oye Ana, ¿quieres apoyar la comisión de atletas?'... Con lo cual, 'a palabras necias oídos sordos'", afirmó contundente en unas declaraciones para 'RTVE'.