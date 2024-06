¡Ana Peleteiro no necesitó ni un minuto para plantarse en la final!

Ana Peleteiro es sinónimo de carácter y de competitividad, dos de las grandes características de la talentosa atleta gallega que lleva más de un lustro en la elite del atletismo 14 años después de su histórico oro en triple salto en los Mundiales Junior de Barcelona en el Olímpico de Montjuïc allá por 2010.

La gallega es una de las grandes puntas de lanza de la densa delegación española de 86 atletas (47 hombres y 39 mujeres) en los Europeos de Atletismo que se desarrollarán en el Olímpico de Roma desde este viernes hasta el miércoles en formato de doble sesión a excepción del día del cierre.

Año y medio de dar a luz a Lúa, Peleteiro ya se fue el año pasado por encima de los 14 metros en una muestra de su amor por el atletismo, pero al mismo tiempo no dudó a la hora de renunciar a Budapest. "No me quiero ver así. Soy Ana Peleteiro, no puedo ir así a unos Mundiales", comentó con una madurez extraordinaria.

Esta temporada la de Ribeira partía con el gran objetivo de subir al podio en los Juegos de París, aunque el oro parecía reservado para su compañera de entrenamientos, la venezolana Yulimar Rojas. Su gravísima lesión dejó a la española muy tocada... pero al mismo tiempo admitió que el oro olímpico era ahora una posibilidad.

Entretanto, Peleteiro llegaba a los Europeos de Roma con la mejor marca del año y como favorita a colgarse su primer oro absoluto al aire libre tras ser bronce hace seis años en Berlín. Sí tiene un oro en el Europeo en pista cubierta de Glasgow en 2019.

El sorteo ha querido que la española abra el concurso de triple, en el que se pedían 14,10 metros para clasificarse directamente para la final del domingo (21.21 horas). Decidida y con solvencia, la discípula de Iván Pedroso ha corrido rápida, ha talonado bien y se ha ido a 14,21 metros pese a que no le hace mucha gracia el pasillo de saltos.

¡A la final en apenas un minuto! Nada más conocer la medición, Peleteiro se ha felicitado con el mítico exsaltador de longitud cubano y ha realizado gestos de alegría y satisfacción a una cámara a la que espera ofrecer el título continental el domingo a eso de las 11 de la noche. ¡Qué gran competidora!